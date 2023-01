Marke von 10.000 Tischler-Azubis knapp verfehlt

Kreis Warendorf. Nach 40 Jahren und 10 Monaten Tätigkeit als Ausbildungsmeister bei der Fachinnung Holz und Kunststoff Warendorf und über 9.000 Tischler-Azubis wurde der Warendorfer Tischlermeister Georg Westbeld nun von Obermeister Heinz-Bernd Lohmann sowie der Geschäftsführung und Bereichsleitung der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf an seinem letzten Arbeitstag in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt in Beckum verabschiedet. Mit dem neuen Jahr beginnt dann für Westbeld ein neuer Lebensabschnitt.

Obermeister Heinz-Bernd Lohmann würdigte den scheidenden Mitarbeiter der Innung als einen erfahrenen Ausbilder, der bei Auszubildenden, Unternehmen und den Berufsschulen gleichermaßen hohes Ansehen erworben hat. Nicht deswegen aber ist Georg Westbeld „einer der letzten seiner Art“ – wie KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner augenzwinkernd bei der Verabschiedung anmerkte. Mit Nachfolger Julian Weißen wird nun – wie auch in den meisten anderen Lehrwerkstätten in Beckum – ein Ausbildungsmeister der Kreishandwerkerschaft für die qualifizierte Ausbildung in den überbetrieblichen Ausbildungslehrgängen sorgen. Weißen soll den Innungsunternehmen anlässlich der nächsten Innungsversammlung vorgestellt werden, so Obermeister Lohmann. Vor allem aber will man den Ausbildungsbetrieben die Möglichkeit geben, sich dann von Georg Westbeld zu verabschieden und ihm Danke für mehr als 40 Jahre erfolgreiche Ausbildungsarbeit sagen.