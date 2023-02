Wieder der sicherste Kreis im Münsterland, und dennoch steht die Polizeo vor Herausforderungen. So gibt es einen enormen Anstieg bei den Fahrraddibstählen.

Fast klingt es wie Routine, aber es ist eine richtig gute Botschaft: Der Kreis Warendorf ist erneut der sicherste Kreis im Münsterland. Wie bereits im Vorjahr wurde mehr als jede zweite Straftat aufgeklärt. Und wiederum gibt es einen Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen. Gegen den Landestrend.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 14.100 Straftaten angezeigt - das ist eine Zunahme um 1408 Fälle. Die Auflärungsquote ist geringfügig gesunken: von 58,9 Prozent im Vorjahr auf nun 54,2 Prozent. „Das liegt aber noch im Zehn-Jahres-Schnitt“, erläutert Andrea Mersch-Schneider, Abteilungsleiterin der Polizei bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2022.

Kriminalitätshäufigkeitszahl liegt bei 5096

Die so genannte Kriminalitätshäufigkeitszahl liegt bei 5096 und damit weit unter dem Landesschnitt, der mit 7674 angegeben wird. Selbst Beckum - die Stadt mit der größten Kriminalitätsbelastung im Kreis Warendorf - liegt mit der Kennziffer 6696 fast tausend Punkte unter dem Durchschnittswert des Landes NRW.

Rückgang bei Wohnungseinbrüchen

Besonders freut sich Mersch-Schneider, dass es einen weiteren Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen gibt - während es landesweit genau in die andere Richtung geht. Konkret sinkt der Einbruchdiebstahl von 217 im Vorjahr auf aktuell 204 Fälle. Erfreulich komme hinzu, dass es sich bei fast der Hälte der Delikte lediglich um Einbruchsversuche handelt. Die Polizeibeamtin führt das auch auf gute technische Sicherung der Häuser zurück - etwa auf einbruchsichere Fenster und Türen.

Anstieg bei Fahrraddiebstählen

Einen gewaltigen Anstieg gibt es dagegen bei den Fahrraddiebstählen: von 264 auf 1100 Fälle. Diese Delikte machen fast acht Prozent bei der Gesamtkriminalität aus. Diebstahlsdelikte allgemein haben einen Anteil von etwa einem Drittel.

Die Polizei berichtet auch von drei Tötungsdelikten, zwei von ihnen blieben im Versuchsstadium stecken. Ein Plus von fast 400 Fällen gibt es dagegen bei Körperverletzungsdelikten. Ihre Zahl kommt auf 1778 Fälle. „Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie Konflikte verbal lösen können“, gibt Andrea Mersch-Schneider eine Begründung für diese Entwicklung. „Heute werden wir oft zu Nachbarschaftsstreitigkeiten gerufen, bei denen wir früher nie waren. Die Lunte ist einfach kürzer geworden.“

Drei Tötungsdelikte

432 Straftaten wurden im Bereich Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und Pornagrafie anggezeigt. Der Anteil dieser Delikte an der Gesamtkriminalität ist mit drei Pozent aber eher gering.

Um mehr als 400 Straftaten gestiegen ist dagegen die Straßenkriminalität, die Diebstähle aus Autos, aber auch Handtaschenraub umfasst. Insgesamt wurden 3504 Delikte registriert - darunter die 1100 Fahrraddiebstähle.

Neues Kommissariat nur für Betrugsdelikte

Weil es deutlich mehr Tankbetrüger und Kriminelle gibt, die es mit so genannten „Enkel-Tricks“ versuchen, wurde Ende vergangenen Jahres ein eingenes Kriminalkommissariat eingerichtet, dass sich speziell mit diesen Fällen (insgesamt 2347) beschäftigt.

Etwa zwei Drittel aller 5842 Tatverdächtigen sind Männer, aber auch der Anteil der Frauen ist geringfügig gesteigen.

In diesem Jahr will sich die Polizei insbesondere auf die Bekämpfung des Diebstahls von E-Bikes und dessen Zubehör konzentrieren. Auch will man durch mehr Prävention Betrügern das Handwerk erschweren - etwa durch eine größeren Sensibilisierung von Taxifahrern, die von Betrügern oft als Boten missbraucht werden - andererseits ber auch schon mal Senioren davon abgehalten haben, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen und Gaunern zu übergeben.