Mehr Arbeitslose seit Jahresbeginn

Im Kreis Warendorf verzeichnete die Arbeitsagentu im Januar einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Zu Jahresbeginn waren 8392 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 864 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich ebenfalls und lag bei 5,3 Prozent, 0,5 Prozentpunkte höher als im Dezember. „Hier macht sich der Wintereinbruch in den vergangenen Wochen bemerkbar“, erklärt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. „In witterungsabhängigen Berufen kann zum Teil nicht mehr gearbeitet werden“, ergänzt er. Ein weiterer Grund seien auslaufende befristete Arbeitsverhältnisse. „Auch dies ist nicht überraschend. Im Januar melden sich regelmäßig mehr Menschen arbeitslos, weil ihr zeitlich begrenztes Arbeitsverhältnis endet.“ Dazu kämen junge Menschen, die nach Beendigung ihrer Ausbildung nicht im Betrieb übernommen werden. Dementsprechend stieg auch die Jugendarbeitslosigkeit an. Im Januar waren 795 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, 98 mehr als im Dezember.

Keine Trendwende am Arbeitsmarkt

Fahnemann betont, dass die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin stabil ist: Zwar läge die Zahl der Arbeitslosen insgesamt auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. „Dies ist aber auf nicht auf einer Trendwende am Arbeitsmarkt zurückzuführen.“ Vielmehr hatte die Arbeitslosigkeit seit Beginn des Ukraine-Kriegs in den vergangenen Monaten stetig zugenommen, weil Menschen, die aus den Krisengebieten nach Deutschland geflüchtet sind, sich im kommunalen Jobcenter melden, um Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeitsstelle zu erhalten.

3612 Stellen noch unbesetzt

Nach wie vor hoch ist der Bestand an offenen Stellen, die Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben. Im Januar waren 3612 Arbeitsstellen gemeldet, 55 mehr als im Dezember. Im aktuellen Monat meldeten Unternehmen und Verwaltungen 510 neue Stellenagebote, 113 weniger als im Januar und 202 weniger als vor einem Jahr. „Angesichts der weiterhin unsicheren konjunkturellen Situation, die durch Lieferengpässe und gestiegene Energiekosten hervorgerufen ist, reagieren Personalverantwortliche teilweise abwartend, wenn es um die Einstellung von neuem Personal geht.“ Fachkräfte seien aber weiterhin gefragt. Gesucht wurde vor allem im Handel. Hier waren 364 Stellen gemeldet. Im Maschinenbau gab es 142 offene Stellenangebote, im Baugewerbe waren es 138. Insgesamt 66 Jobangebote gab es im öffentlichen Dienst.