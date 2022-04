Mehr Bauchgefühl und Fairness

Bodenständigkeit ist seine Sache und das offene Reden und Diskutieren. Der Dreher Joachim Kuttig will seine eigene Lebensphilosophie nun auch in die Politik einbringen. Im Rahmen unserer Serie mit Porträts der Landtagswahl-Direktkandidaten aus dem Kreis Warendorf sprachen wir mit Joachim Kuttig, der erstmalig für die AfD im nördlichen Wahlkreis kandidiert.

Schon früh wusste Joachim Kuttig, dass er beruflich etwas Gestalterisches mit seinem Händen machen wollte. „Ich finde es wichtig, dass man das Ergebnis seiner eigenen Arbeit sehen kann.“ So wurde der Ennigerloher Dreher. In der Abendschule machte er seinen Industriemeister.

Seit 39 Jahren übt der heute 56-Jährige seinen Beruf in Oelde aus. Seit 2016 ist er bei der Alternative für Deutschland (Kurzbezeichnung: AfD). Für den nördlichen Kreis Warendorf ist er Direktkandidat für die Landtagswahl am 15. Mai.

Ennigerloher hat auch ein Herz für die anderen Orte im Kreis

Joachim Kuttig ist geschieden und hat zwei erwachsene Söhne (29 und 31). Mit seiner Freundin, die in der Pflege arbeitet, lebt er in seiner Geburtsstadt Ennigerloh. Kuttig ist aber auch gerne in anderen Orten des Kreises: „Nicht nur touristisch hat sich zum Beispiel Warendorf gut entwickelt“, sagt er beim Gespräch mit dieser Zeitung auf dem Marktplatz der Emsstadt.

Nicht in Ordnung findet Joachim Kuttig die „öffentlich-rechtliche Zwangsabgabe der GEZ“: „Es gibt Menschen, bei denen das Geld knapper wird. Bei einem Zeitungsabo und einem Streamingdienst können sie frei entscheiden, aber bei der GEZ für die Nutzung von Fernsehen, Radio und Internet nicht.“ Da müsse sich dringend etwas ändern und dafür will sich Kuttig auch mit alle Macht einsetzen. Pay by Viewing, also zahlen bei Nutzung, findet er viel fairer. „Das, was ich sehen will, kann ich bezahlen. Zu andern Dingen darf ich nicht verpflichtet werden.“

Ein Feind von Totschlags-Argumenten

In Deutschland vermisst er ein Leben ohne Vorurteile und Respekt gegenüber Andersdenkenden. Es sei nicht in Ordnung, dass Wahlplakate der AfD nur wegen ihres Namens zerstört würden und Mitglieder öffentlich angegangen würden. „Wir haben keine freie und friedliche Diskussionskultur mehr. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Ich bin der Meinung, man kann über alles diskutieren, ohne das man den anderen an die Kehle geht, ohne Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit.“

Joachim Kuttig ist AfD-Kandidat für den nördlichen Wahlkreis, also auch für die Kreisstadt Warendorf. Foto: Peter Sauer

Kuttig sieht sich als Demokrat, der sich für die Bürger in seinem Wahlkreis und darüber hinaus engagiert einsetzen will. Doch das würden die Feinde seiner Partei ganz anders sehen.

Als Mitglied der AfD werde er oft geächtet, vorschnell vorverurteilt und ausgegrenzt, ärgert sich Joachim Kuttig über die immer gleichen „Klischees und Totschlagsargumente“.

„Wir haben bei der AfD nichts gegen Flüchtlinge, die zu uns kommen und um Hilfe bitten. Wir haben nur etwas gegen einen ungeregelten Zuzug. Auch beim Thema Flucht und Einreise muss es bei aller Bitterkeit klare Regeln geben.“

Kuttig schlägt Energiemix vor

Joachim Kuttig hält Photovoltaik und Windkraft nicht grundlastfähig. „Die beste Energieerzeugung ist ein Mix aus allen Energiequellen.“ Wenn er in den Landtag kommt, will Joachim Kuttig auch dafür sorgen, dass Langzeitbaustellen wie die Brücke zwischen Ennigerloh und Oelde, marode Straßen und illegale Müllentsorgung der Vergangenheit angehören. „Auch die Leute, die extra in den Wald fahren, um dort ihren Müll illegal abzuliefern, sollten wissen, dass wir im Endeffekt alle bei Umweltsünden wie diesen draufzahlen.“

Als Dreher mit Leidenschaft findet es Joachim Kuttig weltfremd, wenn im Filmen und Serien im Fernsehen ständig die Helden nur in Modeberufen wie Influencer, Rechtsanwalt, Kommissar, Musiker oder Arzt agieren würden. „Im Fernsehen werden kaum Handwerker gezeigt.“

Kein „schweres militärischen Gerät“ von der deutschen Regierung

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine findet er die Diskussion um „schweres militärisches Gerät“ aus Deutschland fatal und falsch, da sich Deutschland weiterhin aus Kriegen raushalten sollte.

Insgesamt setzt der Ennigerloher AfD-Direktkandidat auf mehr gesunden Menschenverstand: „Man sollte mehr Dinge vom Kopf auf die Füße stellen. Wir leben nicht in der Villa Kunterbunt wie Pippi Langstrumpf.“

Leidenschaftlicher Radler

Privat interessiert sich Joachim Kuttig für Edelmetalle und Aktien. „Das rate ich auch jungen Leuten: beschäftigt euch lieber mit Geld und Politik, als mit eurem Smartphone!“ Auf E-Autos setzt der leidenschaftliche Camper nicht so: „Das ist – wie beim ÖPNV – im ländlichen Bereich gar nicht umsetzbar. Mit meiner Freundin fahre ich zwar E-Bike, aber die ersten 90 Kilometer immer noch mit eigener Muskelkraft.“