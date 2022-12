„Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen“

Bernhard Daldrup ist optimistisch. Denn in der Krise habe sich gezeigt, dass die Gesellschaft „zu viel fähig ist“.

Fast zehn Jahre ist er jetzt im Bundestag. Aber das zurückliegende Jahr war für Bernhard Daldrup das mit der größten Herausforderung: die Zeit der so genannten „Multiplen Krisen“ - Inflation, wegbrechende Lieferketten und Krieg mitten in Europa.

„Das waren unglaubliche Herausforderungen“, findet Daldrup und das Wort „Zeitenwende“ treffe den Kern. Der Sozialdemokrat freut sich aber dennoch, „dass diese Gesellschaft in der Krise zu viel fähig ist“. Denn es habe keinen politischen Extremismus gegeben. Im Großen und Ganzen hätten die Bürger Vertrauen in die politischen Institutionen - von Entwicklungen wie bei den „Reichsbürgern“ mal abgesehen. Relativ oft sei er auf der Straße von Bürgern angesprochen worden, die betonten: „Ich möchte mit euch im Moment nicht tauschen“. Der Blick zurück auf das Jahr 2022 ist auch der Blick zurück auf ein Jahr Ampel - und die steht in Umfragen aktuell nicht gut da. Als Mitglied einer der drei Regierungsparteien hat Daldrup darauf eine andere Sichtweise.

Denn die Ampel habe drei große Entlastungspakete geschultert: zweimal 15 Milliarden Euro und einmal 65 Milliarden Euro. Dazu sei noch der Rettungsschirm mit 200 Milliarden Euro gekommen, plus die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr.

Gut aufgestellt sieht der SPD-Bundestagsabgeordnete die Ampel auch beim Wohnungsbau. So gebe es ab Januar das „Wohngeld Plus“. Es erweitere den Kreis der Berechtigten. Bezogen auf den Kreis Warendorf werde dies zur Folge haben, dass sich die Zahl der möglichen Wohngeld-Empfänger von 2000 auf 6000 erhöhen kann. Auf jeden Fall müssten dringend neue Wohnungen gebaut werden - vor allem bezahlbare. In diesem Zusammenhang könne auch eine kreisweit arbeitende Wohnungsbaugesellschaft Sinn machen, so Daldrup.

Der Wohnungsbau müsse aber nicht nur sozial, sondern auch klimagerecht werden. Deswegen habe die Ampel Erleichterungen für Bürger geschaffen, die eine Solaranlage auf ihrem Dach betreiben. „Wir führen eine Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen bis 30-Kilowatt-Leistung ein.“ Diese Befreiung gelte rückwirkend zum 1. Januar 2022. Auch die Betreiber von Biogas-Anlagen würden steuerlich entlastet.

Noch gedeckelt seien die Hilfen für die Kommunen bei der Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung. „Wir stellen 1,5 Milliarden Euro für Geflüchtete aus der Ukraine bereit und noch einmal 1,25 Milliarden für Flüchtlinge aus anderen Ländern.“ Dies sei zwar kein atmendes System, die Kommunen würden aber nicht im Stich gelassen werden, sollte sich hoher Nachbesserungsbedarf zeigen.