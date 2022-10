Mehr Rechte für parteilose Bürgermeister

Was lange währt: Die parteilosen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen können ab jetzt geordnet und stimmberechtigt in den Gremien des Städte- und Gemeindebundes mitwirken.

Große Freude herrscht dieser Tage beim Arbeitskreis (AK) parteiloser Bürgermeisterinnen und Bürgermeister NRW, dessen Sprecher der Bürgermeister von Wadersloh, Christian Thegelkamp, ist: Nach langer Vorbereitung konnte auf der Jahresklausur in Hückeswagen einstimmig die Geschäfts- und Wahlordnung verabschiedet werden.

Sie sichert den Parteilosen, die mittlerweile immerhin knapp 30 Prozent der kommunalen Spitzenämter im Land besetzen, eine geordnete und vor allem auch stimmberechtigte Mitarbeit in den Gremien des Städte- und Gemeindebundes NRW als Spitzenverband der Kommunen in diesem Bundesland zu. Zuvor hatte der Spitzenverband im Sommer über eine Satzungsänderung den Weg zur offiziellen Mitarbeit freigemacht, der nun in Hückeswagen vollendet wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsamer Prozess

„Eine lange Vorbereitungszeit ist nun erfolgreich zu ende gegangen“, freut sich AK-Sprecher Christian Thegelkamp, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Wadersloh. „Viele Kolleginnen und Kollegen im Land haben diesen Prozess mitgestaltet“, weist sein Stellvertreter Dietmar Persian, parteiloser Bürgermeister von Hückeswagen, auf die kollegiale Zusammenarbeit hin.

Aktuelles auf der Agenda

Auch andere Themen standen auf der Tagesordnung. Wie geht es mit der Gas- und Stromkrise weiter? Wie kann der Corona-Pandemie im Herbst begegnet werden? Was müssen wir vom Ukrainekrieg in der Zukunft erwarten, und wie steht es um die Kommunalfinanzen im kommenden Jahr und in der weiteren Zukunft? Zu all diesen Themenkomplexen stand Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, den knapp 40 Teilnehmern zusammen mit seinem Hauptreferenten Dr. Jan Fallack ausführlich Rede und Antwort.

Die nächste Tagung des AK findet am 20. April beim Städte- und Gemeindebund NRW in Düsseldorf statt.