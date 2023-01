Mit einem blauen Auge davon gekommen

Die Folgen der Pandemie haben die Kinos im Kreis Warendorf unterschiedlich hat getroffen. Während das Scala in Warendorf wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit ist, mussten die Kinos in Ahlen und Oelde Federn lassen.

Ahlen/Oelde/Warendorf. Für die Kinos in Ahlen, Oelde und Warendorf war der Start ins neue Jahr -- ermutigend. Dieser positive Trend hat im Wesentlichen einen Grund: „Avatar. The Way of Water.“ Im Cinema Ahlen und im Scala Filmtheater in Warendorf lässt die Fortsetzung des ersten Teils der Science Fiction-Fantasy-Story aus dem Jahr 2009 die Kassen weiter klingeln.