Mit spitzer Feder für die Freiheit

In Zeiten von „Fake News“ lädt die Ausstellung „Demokratie und Medien“ zu einer spannenden Auseinandersetzung ein. Museumsleiter Dr. Sebastian Steinbach macht sich aber nichts vor. Die „März-Revolution von 1848“ ist eine vergessene Revolution. Selbst in den Schulen spielt sie keine große Rolle mehr. Steinbach hofft, dass sich das ändern wird - und möglichst viele Klassen den Weg in das Museum Abtei Liesborn finden.

