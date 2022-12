Mit Stirnlampen gegen den Blackout

-mjk-Oelde-Stromberg. Thilo Bock, Volker Surmann, Frank Sorge, Heiko Werning. Nur einer fehlte am Freitagabend beim Auftritt der Brauseboys aus Berlin auf der Bühne im Torhaussaal des Literaturmuseums Haus Nottbeck; Robert Rescue fehlte krankheitsbedingt bei ihrem satirisch-ironischen Jahresrückblick mit einem Mix aus gesprochenen und musikalischen Einlagen, ergänzt mit einigen Videoeinspielungen.

Das Quartett startete zeitgemäß im Dunkeln, schließlich ist Energiesparen angesagt, ihren Song „Blackout“ sangen sie dementsprechend, ausgestattet mit Stirnlampen, von ihren Textzetteln ab.

Mit Thilo Bock kehrte das Licht auf die Bühne zurück der von einer Kamikazekiefer berichtete, die auf dem Dach des Hauses seiner Eltern gelandet war. Ironisch nahm Bock die die Kommunikation über den Vorfall mit seinen Eltern aufs Korn. Auch der Impfkampagne nahmen sich die Berliner mit zum Teil (ost-)westfälischen und münsterländischen Wurzeln an und pickten Berufsgruppen aus, bei denen früher oder später Leute vor der Haustür stehen, um getreu dem Motto „Hau rein“ die überfällige Impfspritze zu setzen. Das kann der DPD-Fahrer ebenso sein wie die Domina aus dem nahe gelegenen SM-Studio, die auf diese Weise unkonventionelle Weise auch schon erfolgreich Impfgegnern zu Leibe gerückt war.

Fachkräftemangel war ein weiteres Stichwort und, ach ja, auch der Streit um Winnetou, den Heike Werning mit den Rassismusvorwürfen gegen den Ravensberger Verlag thematisierte, der daraufhin prompt die geplanten Kinderbücher zurückzog.

„Hartz 4“ und das Bürgergeld war den Brauseboys sogar einen Videobeitrag wert. Und dann gab es ja auch noch das 9-Euro-Ticket, für die Nobelinsel Sylt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen als Ziel bietet.

Die weiteren Themen: Affenpocken, die Fußball-WM in Katar, der Angriffskrieg der Russen und so weiter und so heiter. Auch der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey gaben zumindest die Brauseboys eine zweite Chance, wie es die Wählerinnen und Wählern am 12. Februar 2023 sehen, steht auf einem anderen Blatt.

Heiko Werning berichtete noch von einem Telefonat mit seiner in Münster lebenden Mutter, die aus Sorge um die immer näher kommenden „Einschläge“ (Todesfälle) als erstes immer die Todesanzeigen in den Blick nimmt und sich dabei mit vielen anderen Leserinnen und Lesern einig ist.

Und dann waren auch noch Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, denen Kleber und Kartoffelbrei erst einmal nicht auszugehen scheinen.

Dem Publikum gefiel dieser satirische Blick zurück und verlieh seiner Freude darüber lautstark Ausdruck.