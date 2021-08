Mit Tornistern voller Zutrauen und Freude die Schullaufbahn beginnen

Was tun, wenn es draußen wie aus Eimern regnet.? Ab in die Turnhalle! Die St.-Agatha-Grundschule improvisierte hervorragend zum Schulanfang der neuen i-Dötze. Es gab eine sehr kurzweilige, innige und unterhaltsame Schuleröffnungsfeier – trotz „Schnutenschutz“.

Schulstart von 19 i-Dötzchen an der St.-Agatha-Grundschule wegen Regens in der Turnhalle

Petrus meinte es nicht gut mit den 19 i-Dötzchen an der St.-Agatha-Grundschule und „beschenkte“ sie am Donnerstag um 10 Uhr mit einem längeren Landregen.

So fand die Schulfeier kurzerhand in der Turnhalle statt. Zwischen Basketballkörben und Handballtoren erinnerte Bürgermeister Sebastian Seidel an seine Einschulung vor 33 Jahren: „Ich hatte eine gelbe Schultüte, einen schwarzen Schulranzen und eine gelbe Blume als Erkennungszeichen – es war eine ganz tolle Zeit.“ Und wandte sich an die Erstklässler: „Ihr lernt in der Schule alles, was man braucht im Leben.“

Schwere Tornister braucht keiner

Die kommissarische Schulleiterin Stefanie Zühlke zeigte den i-Dötzchen ihren eigenen Tornister: „Der ist ganz schön schwer“, sagte sie und spielte darauf an, dass man nicht jeden Tag alle Schulsachen auf einmal mitnehmen muss, sondern pro Tag den Tornister am besten neu packt. Und manches nie reinlässt.

Die kommissarische Schulleiterin Stefanie Zühlke zeigten den i-Dötzchen der St.-Agatha-Grundschule sehranschaulich und empathisch, dass Angst nicht in den Schulranzen gehört. Interessiert hörten ihr (v.l.) Klassenlehrerin Kira Hankemann, Pfarrer Pavel Czarnecki und Bürgermeister Sebastian Seidel zu. Foto: Peter Sauer

„Manchmal schleicht sich die Angst in den Ranzen. Ach, Du Schreck, wenn ich meine Klasse nicht wiederfinde, oder wenn ich im Unterricht nichts zu sagen weiß!“ Spielerisch machte Stefanie Zühlke den Kindern wunderbar Mut, dass Angst in ihrem Ranzen nichts zu suchen habe. „Mit Freude und Mut im Tornister kann euch nichts passieren.“

Die Mutter von drei Kindern appellierte an die Eltern, ihre Sorgen auch nicht in den Ranzen ihrer Kinder zu packen. Denn: Mit Zuversicht bei den Kindern und Geduld und Vertrauen bei den Eltern trage sich jeder Schultornister deutlich „leichter“: „Vertrauen sie darauf: Alles wird gut!“

Einfach mal selbst Engel sein

Der evangelische Pfarrer Stefan Döhner motivierte die Schulanfänger mutig zu sein und erzählte, dass es Engel gibt, die für die Kinder da sind und dass auch jedes einzelne Kind ein Engel sein kann, wenn es für andere da ist. „Wenn ihr zum Beispiel einem Mitschüler euer Radiergummi gebt, wenn er es braucht.“ Wie ein Coach fragte Pfarrer Döhner die i-Dötze: „Werdet ihr die Grundschule schaffen?“ Er war erst zufrieden, als ihm ein schallend lautes „Ja“ sowohl von den Kindern, als auch den Eltern entgegen geraunt wurde.

Mit Gottes Segen

Der katholische Pfarrer Pavel Czarnecki betete mit den Schülern. Beide Pfarrer segneten die Schulkinder und gaben ihnen coachend mit auf den Weg: „Ihr packt das!“

Diesem Aufruf konnten sich Stefanie Zühlke und Klassenlehrerin Kira Hankemann nur anschließen, als es mit den Schülern in die Klasse und mit den Eltern zur mobilen Cafeteria ging. Und der Regen hatte inzwischen auch aufgehört.