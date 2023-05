Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

Nach einem bislang unbekannten Messerstecher sucht die Polizei nach einer Attacke am vergangenen Sonntag auf der Elisabethstraße in Beckum. Nach Angaben der Polizei stach ein Mann sein 36-jähriges Opfer unvermittelt nieder.

Nachdem am Sonntag (30. April) gegen 22.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen 36-jährigen Beckumer auf der Elisabethstraße in Beckum mit einem Messer angegriffen hatte, hat die Polizei Münster nun eine Mordkommission eingerichtet, die die Ermittlungen übernimmt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wird die zuvor als gefährliche Körperverletzung eingestufte Tat nach Polizeiangaben nun als versuchtes Tötungsdelikt bewertet.

Nach Aussagen des 36-jährigen Opfers hatte ein bislang unbekannter Mann ihm unvermittelt und grundlos ein Messer in den Bauch gestoßen. Der Täter sei in Richtung Süden auf den Friedhof geflüchtet. Er soll mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. An der Einsatzörtlichkeit hatten Polizeibeamte das Tatwerkzeug sicherstellen können. Die Fahndung nach ihm verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die zwischen 22 und 23 Uhr in Beckum auf der Elisabethstraße im Bereich des Friedhofs oder auf dem Hansaring Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.