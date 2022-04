Museumsnacht entführt in Zeit des Expressionismus

Nachts im Museum ist es nicht nur in dem gleichnamigen Film mit Ben Stiller und Robin Williams sehr spannend und unterhaltsam, sondern ach direkt „in echt“ – zum Beispiel bei der Museumsnacht am kommenden Samstag (23. April) im Museum Abtei Liesborn. Unser Freizeittipp.

Trompeter Christian Kappe entführt in die Zeit 1900-1925.

Kunst kann sehr lebendig sein, gerade im Brückenschlag zwischen den Zeiten und Epochen – das zeigt das Museum Abtei Liesborn am Samstag (23. April). Von 19 bis 24 Uhr lockt die Museumsnacht – passend zur aktuellen Sonderausstellung – mit vielfältigen (Mitmach-)Aktionen rund um das Thema „Expressionismus“.

Das Leben vor 100 Jahren „atmen“

„Die Besucher werden das Lebensgefühl des Zeitraums 1900 bis 1925 auf drei verschiedene Arten unmittelbar erfahren können“, blickt Museumsleiter Dr. Sebastian Steinbach gespannt auf das abwechslungsreiche Programm und dankt zugleich der Bürgerstiftung Wadersloh für die großzügige Förderung der Veranstaltung.

Sebastian Altekamp „haut“ stimmungsvoll in die Tasten. Foto: Benedikt Bönniger

„Der Bereich Kunst und Kultur ist eines der in der Satzung festgeschriebenen Förderziele der Bürgerstiftung Wadersloh. Deswegen sind wir bei dem interessanten Projekt der Museumsnacht im Umfeld der bemerkenswerten Expressionisten-Ausstellung auch sehr gern mit im Boot“, sagte Bürgermeister Christian Thegelkamp in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsrats. Das Gremium, sagte Martin Neitemeier als Mitglied des Stiftungsvorstands ergänzend, habe die Förderung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auch angesichts der Bedeutung des Museums für die Gemeinde Wadersloh beschlossen.

Das Programm ist äußerst kurzweilig: Christian Kappe (Trompete) und Sebastian Altekamp (Flügel) lassen die Musik jener Zeit Revue passieren und erzählen dabei etwas zu den einzelnen Stücken. Das Tanzpaar Sonja und Carlo Pinnschmidt aus Ahlen bietet den Besuchern eine Einführung mit Erläuterungen zu den Tänzen jener Zeit und anschließend einen Schnupperkursus, wo jeder mitmachen kann.

In der Kreuzsammlung lädt die bekannte Schauspielerin und Chansonnette Christiane Hagedorn im Rahmen einer Lesung dazu ein, humorvolle und nachdenkliche Lyrik und Prosa der expressionistischen Literatur, unter anderem von Gustav Sack und August Stramm, kennenzulernen. Eingebettet ist dieses „expressionistische Aktivprogramm“ in Führungen durch die Sonderausstellung und kreativen Workshops rund um die Malerei.

Stabkerzenführung zu Dix und Morgner

Den Abschluss bildet eine Kerzenführung – mit elektrischen Stabkerzen – durch die Kreuzsammlung, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Werke von Otto Dix (1891 bis 1969) und Wilhelm Morgner (1891 bis 1917) gelegt wird.

Doch damit nicht genug: Das Museum hat einen Teil der Dauerausstellung als Skulpturengang neugestaltet und unter dem Motto „. . . nur für eine Nacht“ gibt es an verschiedenen Stationen im Haus Exponate zu sehen, die bisher noch nicht in der Ausstellung zu sehen waren. Dazu gibt es ein Gewinnspiel. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Mehr Infos gibt es hier: