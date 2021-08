Musikalischer Empfang für i-Dötze

Der erste Schulstart ist etwas ganz Besonderes. An der Grundschule Everswinkel wurden am Donnerstag 74 Erstklässler in drei Klassen feierlich eingeschult.

Ein weiterer Schritt Richtung Selbstständigkeit: Die Einschulung der neuen i-Dötze an der Grundschule Everswinkel am Donnerstagvormittag war in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes.

Julia Dreher ist die Klassenlehrerin der 1c der Grundschule Everswinkel Foto: Claudia Dreyer

74 neue Schüler haben sich gemeinsam mit ihren Eltern in der Festhalle eingefunden, um den lang ersehnten großen Schritt in Richtung Schule zu wagen. Konrektor Christoph Seliger begrüßte die i-Dötze und ihre Familien trotz der außergewöhnlichen Umstände mit herzlichen Worten. „Ich wünsche euch viele schöne Schultage und hoffe, dass ihr schnell eine tolle Klassengemeinschaft haben werdet“, betonte er und fügte hinzu „Eigentlich ist es bei uns eine gute Tradition, dass wir die Einschulung mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche feiern. Das ging in diesem Jahr leider nicht“.

Die Kirche kommt zu den i-Dötzen

Da das christliche Ritual aufgrund der Pandemie ausfallen musste, hat sich Pastoralreferent Alexander Scherner kurzerhand dazu entschlossen, in der Festhalle mit den Eltern und Erstklässlern um Gottes Segen zu bitten. „Es ist eben eine besondere Situation. Und wenn ihr nicht in die Kirche kommen könnt, kommt die Kirche halt zu euch“, sagte Scherer zu den Anwesenden.

Viertklässler sorgten für tolle Begrüßung

Während die nervösen Erstklässler in den vorderen Reihen gespannt auf ihre erste Schulstunde warteten, bereitete ihnen die Klasse 4 b einen musikalischen Empfang. Auf der Bühne präsentierten die Viertklässler ganz besonders freudige Willkommenslieder und natürlich das eigene Schullied der Grundschule Everswinkel.

Klasse 1b mit Klassenlehrerin Imke Gerdes Foto: Claudia Dreyer

Nach der Willkommensfeier war es dann soweit. Die i-Dötze durften gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Eva Breitenstein (1a), Imke Gerdes (1b) und Julia Dreher (1c) die ganz besonderen, allerersten Schritte in ihre neuen Klassen machen.