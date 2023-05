Nach Messerattacke in Beckum: Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Nach einem Messerangriff in Beckum hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der Mann ließ sich widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Nach polizeilichen Angaben hatte der mutmaßliche Täter am 30. April sein Opfer unvermittelt niedergestochen.

Ende April war ein 36-Jähriger in Beckum nach eigenen Angaben von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen worden - der mutmaßliche Täter hat sich der Polizei gestellt.

„Der 25-Jährige meldete sich telefonisch bei der Polizei, gab an, für die Tat verantwortlich zu sein und nannte uns seinen Aufenthaltsort“, erklärte der Leiter der Mordkommission, Michael Reitz, am Dienstag (9.5.) in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Richter hat am Dienstag Untersuchungshaft für den 25-Jährigen angeordnet. Zu den Hintergründen der Tat habe sich der Verdächtige bisher aber nicht geäußert.

Am Sonntag (30. April) gegen 22.30 Uhr hatte ein Mann einen 36-jährigen Beckumer auf der Elisabethstraße in Beckum mit einem Messer angegriffen. Nach Aussagen des Opfers hatte ihm der Täter unvermittelt und grundlos ein Messer in den Bauch gestoßen und ist anschließend geflüchtet. Seinen weiteren Schilderungen nach, ist der Täter danach geflüchtet. Das Opfer wählte selbst den Notruf, Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter richtete die Polizei Münster eine Mordkommission ein, die die Ermittlungen übernommen hat. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wird die zuvor als gefährliche Körperverletzung eingestufte Tat nach Polizeiangaben mittlerweile als versuchtes Tötungsdelikt bewertet.