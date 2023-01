Notbetreuung in den Kitas

Die Personalnot in vielen Kitas spitzt sich zu. In mehreren Einrichtungen mussten vorübergehend Betreuungsangebote gekürzt werden.

So schlimm wie in Münster ist die Lage nicht. In der Metropole müssen einzelne Kitas wegen Personalmangel nicht nur tagelang geschlossen bleiben - das DRK Münster Sozialwerk kündigte Ende des Jahres sogar an, seine Betriebsträgerschaft für eine Einrichtung zurückzugeben - und auf keinen Fall weitere Kitas eröffnen zu wollen. Diese werden aber eigentlich dringend gebraucht.