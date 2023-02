Massive Tierquälerei auf dem Pferdehof

Oelde

Entsetzliche Bilder und Videos von Tierquälerei in Oelde: Das Kreisveterinäramt und die Polizei schlossen am Mittwoch einen Reiterhof in Oelde. 15 Perde wurden auf anderen Höfen untergebracht. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige gestellt.

Von Ralf Steinhorst und Beate Kopmann