Oelder wegen Drogenhandels vor Gericht

Wegen Drogenhandels müssen sich drei Männer vor dem Landgericht in Münster verantworten. Hauptbeschuldigter ist ein 44-Jähriger aus Oelde. Die anderen beiden Angeklagten - ein Everswinkeler und ein Gütersloher - sollen seine Kunden gewesen sein und die Drogen auch weiterverkauft haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigem Mann aus Oelde vor, von 2017 bis 2022 einen schwunghaften Handel vor allem mit Marihuana und Kokain im Kilobereich betrieben zu haben. Außerdem soll der Oelder eine halbautomatische Schusswaffe besessen haben. Mit dem Verkauf der Betäubungsmittel soll der Oelder mehr als eine halbe Million Euro eingenommen haben.

Den anderen beiden Männern sollen die Drogen bei dem 44-jährigen gekauft und zum Teil weiterverkauft haben. Der 31-jährige Everswinkler soll etwa 45.000 Euro erworben haben und der 39-jährige Gütersloher um die 70.000 Euro.

Am ersten Prozesstag äußerten sich die Angeklagten nicht zu den Vorwürfen. Der Hauptangeklagte ließ offen, ob er sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Sache einlassen wird. Die beiden anderen Männer kündigten an, bei Prozesstag am 18. Januar eine Erklärung ihrer Verteidiger vorlesen zu lassen.