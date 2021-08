100. Geburtstag und die Lebensfreude nie verloren

Wer 100 Jahre einmal Revue passieren lässt, dem wird bewusst, wie bewegt eine so lange Zeit sein kann. Gerda Kroll aus Ostbevern kann das bestätigen. Sie feiert am 28. August ihren 100. Geburtstag und blickt auf ein bewegtes und erfülltes Leben zurück.

Wer kann schon auf ein ganzes Jahrhundert blicken? Das sind wenige – Gerda Kroll zählt dazu. Am heutigen 28. August feiert sie ihren 100. Geburtstag im Seniorenzentrum St. Anna am Hofkamp 4 in Ostbevern. Viele Gäste, darunter auch Bürgermeister Karl Piochowiak, feiern im Rahmen eines Sektempfangs zusammen mit dem Geburtstagskind.

Das Licht der Welt erblickte Gerda Kroll am 28. August 1921 in Ellerwald in Ostpreußen. Als geborene Meermann und als viertes von sechs Kindern lebte sie lange dort auf dem großen Bauernhof. Sie half gemeinsam mit ihren zwei Brüdern und drei Schwestern bei der Versorgung der Kühe und Pferde mit. Bis zur achten Klasse besuchte sie die Schule und machte danach eine Hauswirtschaftslehre.

1943 wurde geheiratet

Am 13. März 1943 heiratete sie und hieß damit Gerda Kroll. 1944 flüchtete sie mit ihrer Familie nach Kopenhagen in Dänemark. Ihr Ehemann kehrte 1947 nach der Gefangenschaft wieder zurück. Nach einigen Jahren in Kopenhagen zog das Ehepaar nach Kiel. Dort untergekommen in einer Baracke eines alten Schießstandes, erblickten 1952, 1954 und 1956 die drei Söhne das Licht der Welt. Ein Schicksalsschlag ereilte Gerda Kroll mit der Geburt des vierten Kindes, dies verstarb nach einigen Tagen. 1959 zog Gerda Kroll mit ihrer Familie in Altenholz in Schleswig-Holstein in ein eigenes Haus. Auf dem riesigen Grundstück konnte die Familie viel Gemüse selber ziehen und anpflanzen. Auch viele Tiere wurden gehalten, darunter ein Schwein, viele Kaninchen und Enten. Gerda Kroll ging ganz in der Versorgung ihrer Kinder, der Tiere und des Gartens auf. 1976 verstarb bei einem Arbeitsunfall ihr mittlerer Sohn. Nach einer langen und glücklichen Ehe verstarb 1981 auch ihr Ehemann.

Schicksalsschläge

Diese Schicksalsschläge trafen die Jubilarin sehr, doch ihre Lebensfreunde behielt sie und kümmerte sich liebevoll um ihre Familie. Nachdem 2008 auch ihr ältester Sohn verstarb, zog sie mit ihrem jüngsten Sohn und der Schwiegertochter 2013 nach Ostbevern. Seit 2017 lebt Gerda Kroll im St.-Anna-Seniorenzentrum. Sie ist stolze Oma und Uroma von drei Urenkeln und zwei Enkelkindern. Zum 100. Geburtstag gratulieren das Seniorenzentrum und die Westfälischen Nachrichten und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute.