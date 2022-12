Gefesselte 13-Jährige: Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Rund sechs Wochen nach dem Fund eines bewusstlosen und an den Händen gefesselten 13-jährigen Mädchens in Ostbevern sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Laut Auskunft der Polizei aber gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Der Fall der 13-jährigen Schülerin aus Ostbevern, die am 15. November bewusstlos und gefesselt aufgefunden wurde, bleibt rätselhaft. Nach wie vor ist unklar, was sich genau an dem Morgen abgespielt hat. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen haben sich jedoch laut Polizei bisher keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben.

„Derweil werden noch toxikologische Untersuchungen bei der Rechtsmedizin Münster durchgeführt“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch (28.12.) mit. Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, sei noch offen. Bislang hat sich das Mädchen selbst nicht zum möglichen Tatgeschehen geäußert.

Passanten entdeckten das gefesselte Mädchen

Passanten hatten die Achtklässlerin bewusstlos und an den Händen mit Kabelbindern gefesselt in dem kleinen Waldstück zwischen dem Nordring und dem Baugebiet Kohkamp III gefunden. Zusammen mit Arbeitern, die auf einer nahe gelegenen Baustelle beschäftigt waren, leisteten sie Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Entgegen anders lautender Meldungen in anderen Medien war die Schülerin nicht an einen Baum gefesselt.

Rettungskräfte brachten die 13-Jährige in ein Krankenhaus in Münster, wo sie das Bewusstsein wiedererlangte. Das Mädchen soll nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen davongetragen haben. Noch am Abend des Tages ihrer Einlieferung konnte sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Spurensicherung

Der Fund des Mädchens sorgte vor Ort für einen Großeinsatz der Polizei: Beamte der Spurensicherung und eine Hundertschaft durchkämmten mit einem Suchhund das lichte Waldstück nach möglichen Hinweisen auf die Tat. Zwei Passanten waren zuvor aufmerksam geworden, weil sie ein am Waldrand liegendes Fahrrad wie auch einen Rucksack entdeckt hatten.

Großeinsatz der Polizei in einem Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III. Am Dienstagmorgen wurde dort ein 13-jähriges Mädchen gefunden – bewusstlos und gefesselt. Foto: Daniela Allendorf

Reaktionen

Im Ostbeverner Rathaus löste die Nachricht Bestürzung aus: „Betroffen und mit Sorge schauen wir auf diese schreckliche Tat“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak.

Auch der Leiter der Kreispolizeibehörde Warendorf, Dr. Olaf Gericke, bezog Stellung zu dem Vorfall in Ostbevern und der Klärung des Tötungsdelikts in Warendorf: "Der Vorfall in Ostbevern macht uns betroffen. Wir - die Polizei - tun alles, um das Geschehen schnell aufzuklären. Das sind wir dem betroffenen Mädchen und den Angehörigen schuldig. Außerdem ist dies zur Gewährleistung der Sicherheit in Ostbevern erforderlich. Mir ist bewusst, dass sich nun viele Eltern Sorgen um ihre Kinder machen, insbesondere auf dem Schulweg. Wir sind aktuell und in nächster Zeit verstärkt mit Polizisten in Ostbevern präsent. Dabei liegt unser besonderer Fokus auf den Schulwegzeiten der Kinder und Jugendlichen."

Der Landrat des Kreises Warendorf führte weiter aus: "Grundsätzlich, unabhängig von dem gestrigen Vorfall, empfehlen wir, dass Kinder und jüngere Jugendliche mit mehreren Personen den Schulweg gemeinsam gehen. Das gibt ihnen Sicherheit und sie können gegenseitig auf sich achten, auch im Straßenverkehr. Mir ist wichtig klarzustellen, dass der Fall in Ostbevern keinen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Warendorf hat. Bislang wurde keine Verbindung zu einem anderen Ereignis festgestellt."

Zeugenhinweise

Die Ermittlungen der Beamten dauern an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Münster unter 0251/27 50 entgegengenommen.