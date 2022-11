13-Jährige auf dem Weg zur Schule überfallen

Bei Ostbevern wurde am Dienstagmorgen ein 13-jähriges Mädchen gefunden. Die Schülerin war gefesselt und nicht bei Bewusstsein. Was sich genau an diesem Morgen abgespielt hat, ist nach wie vor unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

In dem kleinen Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III wurde am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein 13-jähriges bewusstloses und gefesseltes Mädchen entdeckt. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab.

Im Fall der 13-jährigen Schülerin, die am Dienstagmorgen überfallen wurde, gibt es bisher wenig neue Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen und arbeitet mit Hochdruck an der Auswertung der gesicherten Spuren.

„Aber das dauert auch alles ein paar Tage“, erklärt Antonia Linnenbrink, stellvertretende Leiterin der Pressestelle der Polizei Münster. Auch Zeugenbefragungen laufen am Tag nach der Tat noch und „müssen zusammengeführt werden“, formuliert die Pressesprecherin. Deswegen könne man aktuell keine weiteren Angaben zum Sachverhalt machen.

Erste Befragung

In einer ersten Befragung noch am Tattag konnte das Mädchen, dass das Gymnasium Johanneum besucht, noch keine Aussagen über den Tathergang machen. Was sich genau am Dienstagmorgen in dem Waldstück abgespielt hat, ist nach wie vor unklar. Die Ermittler schließen allerdings auch ein Sexualdelikt nicht mehr aus.

Passanten entdeckten das gefesselte Mädchen

Die Achtklässlerin war morgens auf dem Weg zur Schule überfallen worden. Passanten fanden das Mädchen bewusstlos und an den Händen mit Kabelbindern gefesselt in dem kleinen Waldstück zwischen dem Nordring und dem Baugebiet Kohkamp III.

Zusammen mit Arbeitern, die auf einer nahe gelegenen Baustelle beschäftigt waren, leisteten sie erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Entgegen anders lautender Meldungen in anderen Medien, war die Schülerin nicht an einen Baum gefesselt.

Rettungskräfte brachten die 13-Jährige in ein Krankenhaus in Münster, wo sie das Bewusstsein wiedererlangte. Das Mädchen soll nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen davongetragen haben. Noch am Dienstagabend konnte sie jedoch aus dem Krankenhaus entlassen werden, heißt es von der Polizei weiter.

Spurensicherung

Noch am Dienstagmittag hatten Beamte der Spurensicherung, eine Hundertschaft wie auch ein Suchhund der Polizei das kleine, lichte Waldstück nach möglichen Hinweisen auf die Tat durchsucht. Zwei Passanten waren zuvor aufmerksam geworden, weil sie ein am Waldrand liegendes Fahrrad wie auch einen Rucksack entdeckt hatten.

Großeinsatz der Polizei in einem Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III. Am Dienstagmorgen wurde dort ein 13-jähriges Mädchen gefunden – bewusstlos und gefesselt. Foto: Daniela Allendorf

Nachricht bestürzt

Im Ostbeverner Rathaus hat man die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen: „Betroffen und mit Sorge schauen wir auf diese schreckliche Tat“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak.

Zeugenhinweise

Die Ermittlungen der Beamten dauern an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Münster unter 02 51/27 50 entgegengenommen.