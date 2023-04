Der Fall sorgte im November des vergangenen Jahres für Schlagzeilen: Ein damals 13-jähriges Mädchens wurde gefesselt und bewusstlos in Ostbevern an einem Waldrand aufgefunden. Ob die Angelegenheit jemals aufgeklärt wird, ist unklar.

Der Fall einer damals 13-jährigen Schülerin, die in Ostbevern am 15. November 2022 gefesselt und bewusstlos gefunden worden war, bleibt wohl unaufgeklärt. „Eine Fremdeinwirkung konnte nicht sicher festgestellt werden“, berichtet Ann-Kathrin Schindler, stellvertretende Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Münster, auf Anfrage unserer Redaktion.

Die toxikologischen Untersuchungen seien beendet. Anhaltspunkte auf ein Gewaltverbrechen hätten sich dadurch nicht ergeben. „Der Tathergang kann nicht rekonstruiert werden“, so Ann-Kathrin Schindler weiter. „Was wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Wir waren alle nicht dabei. Es ist fraglich, ob sich das überhaupt noch klären lässt.“

Wird das Verfahren eingestellt?

Das Verfahren läuft nun gegen Unbekannt und wird von der Kapitalabteilung bei der münsterischen Staatsanwalt bearbeitet. Die entscheidet am Ende, ob das Verfahren eingestellt wird, wenn nichts Neues mehr festgestellt wird, oder ob es noch weitere Ermittlungsmöglichkeiten gibt.

Passanten hatten das Mädchen damals in einem kleinen Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III an den Händen mit Kabelbindern gefesselt gefunden. Gemeinsam mit in der Nähe auf einer Baustelle tätigen Arbeitern leisteten sie Erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Das leicht verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es das Bewusstsein wiedererlangte.

