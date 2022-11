13-jähriges Mädchen bewusstlos und gefesselt gefunden

Zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III wurde am Dienstagmorgen ein 13-jähriges Mädchen gefunden. Die Schülerin war gefesselt und nicht bei Bewusstsein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und durchsuchte das Waldstück auf Hinweise.

Großeinsatz der Polizei in einem Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III. Am Dienstagmorgen wurde dort ein 13-jähriges Mädchen gefunden – bewusstlos und gefesselt.

Ein 13-jähriges Mädchen aus Ostbevern wurde am Dienstagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr in einem kleinen Waldstück zwischen dem Nordring und dem Baugebiet Kohkamp III gefunden. Bewusstlos und gefesselt. Ein Mann hatte das Mädchen zwischen den Bäumen entdeckt.

Die 13-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Gegen Mittag kam dann die Meldung, dass sich der Teenager wieder bei Bewusstsein befinde. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand konnte Polizeipressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk allerdings noch nicht machen. Auch wann die junge Ostbevernerin befragungsfähig oder gar vernehmungsfähig sein werde, ließe sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen, so Dirkorte-Kukuk weiter.

Hundertschaft der Polizei im Einsatz

„Wir sichern jetzt die Spuren“, sagte die Pressesprecherin mit Blick auf die Kollegen, die bereits in dem Waldstück am Fundort arbeiteten. Auch eine Hundertschaft der Polizei kam gegen Mittag zum Einsatz, um das kleine Waldstück nach etwaigen Hinweisen auf das Verbrechen zu durchsuchen. Unterstützt wurden sie von einem Hundeführer.

Wie die genauen Umstände der Tat sich darstellen, dazu konnte Susanne Dirkorte-Kukuk in den Mittagsstunden noch nicht sagen. In der Nähe des Fundortes des Mädchens wurde ein Fahrrad gefunden, so dass die Vermutung im Raum stand, dass die 13-Jährige auf dem Weg zur Schule gewesen sein könnte, hieß es von der Polizei. Ein Ehepaar war am frühen Morgen entlang des Waldstückes unterwegs und habe das Fahrrad entdeckt, so Dirkorte-Kukuk und weiter: „Sie haben dann wohl noch einmal nachgeschaut und das Mädchen entdeckt.“

Auch im Ostbeverner Rathaus hat man die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen: „Betroffen und mit Sorge schauen wir auf diese schreckliche Tat“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak. Die Ermittlungen dauern an.