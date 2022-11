13-Jährige bewusstlos und gefesselt

Zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III wurde am Dienstagmorgen ein 13-jähriges Mädchen gefunden. Die Schülerin war gefesselt und nicht bei Bewusstsein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und durchsuchte das Waldstück auf eventuelle Hinweise zur Tat.

In Waldstück gefunden

Großeinsatz der Polizei in einem Waldstück zwischen Nordring und Baugebiet Kohkamp III. Am Dienstagmorgen wurde dort ein 13-jähriges Mädchen gefunden – bewusstlos und gefesselt.

Ein 13-jähriges Mädchen aus Ostbevern wurde am Dienstagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr in einem kleinen Waldstück zwischen dem Nordring und dem Baugebiet Kohkamp III gefunden. Bewusstlos und gefesselt. Ein Ehepaar hatte das Mädchen zwischen den Bäumen entdeckt. Um 7.56 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein.

Die 13-Jährige wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Gegen Mittag kam dann die Meldung, dass sich der Teenager wieder bei Bewusstsein befinde. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand konnte Polizeipressesprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk allerdings noch nicht machen. Auch wann die junge Ostbevernerin befragungsfähig oder gar vernehmungsfähig sein werde, war zunächst nicht klar.

Am frühen Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass eine erste Befragung habe stattfinden können. Allerdings, so Susanne Dirkorte-Kukuk weiter, könne sich die 13-Jährige an nichts erinnern.

„Wir sichern jetzt die Spuren“, sagte die Pressesprecherin noch am Vormittag mit Blick auf die Kollegen, die bereits in dem Waldstück am Fundort arbeiteten. Auch eine Hundertschaft der Polizei kam gegen Mittag zum Einsatz, um das kleine Waldstück nach etwaigen Hinweisen auf das Verbrechen zu durchsuchen. Unterstützt wurden sie von einem Hundeführer.

Wie sich die genauen Umstände der Tat darstellen, dazu konnte Susanne Dirkorte-Kukuk auch im Verlauf des Tages noch nichts sagen. In der Nähe des Fundortes des Mädchens wurde ein Fahrrad wie auch ein Rucksack gefunden, so dass die Vermutung im Raum stehe, dass die 13-Jährige auf dem Weg zur Schule gewesen sein könnte, hieß es von der Polizei.

Ein Ehepaar sei am frühen Morgen entlang des Waldstückes unterwegs gewesen und habe das Fahrrad und den Rucksack entdeckt, so Dirkorte-Kukuk – und weiter: „Sie haben dann wohl noch einmal genau nachgeschaut und das Mädchen entdeckt.“ Auch in der Nähe tätige Bauarbeiter hätten geholfen.

Im Ostbeverner Rathaus hat man die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen: „Betroffen und mit Sorge schauen wir auf diese schreckliche Tat“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak.

Die Ermittlungen der Beamten dauern an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Münster unter

02 51/27 50 entgegengenommen.