140 Pferde und Ponys zum Knuddeln und Reiten

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ – das galt auch für die 29 Kinder und drei Betreuer des Ostbeverner Reitvereins. Gemeinsam verbrachten sie ein Wochenende auf dem Reiterhof Woltermann in Löningen-Schelmkappe. Dort standen Spiel und Spaß rund um die 140 Ponys und Pferde, die es auf dem Hof gibt, auf dem Programm. „Jedes Kind bekam ein passendes Pony zum Verwöhnen, Knuddeln und Reiten“, heißt es vom Reitverein. Die Ausritte ohne Sattel waren bei den Kids beliebt. Abends gab es dann Spiele in der Reithalle. In Drei- oder Achtbettzimmern wurde übernachtet. „Es war ein unvergessliches Erlebnis. Freiheit pur mit den Pferden. Dieser Termin wird wieder mit in die Planung fürs nächste Jahr mit aufgenommen“, sagt der Jugendvorstand des RVO.