16-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag gegen 8 Uhr ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche aus Kattenvenne war mit seinem Zweirad auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortseingang unterwegs. In einer Linkskurve kam er ins Schleudern, fuhr über den Grünstreifen, touchierte einen Leitpfosten, stürzte und rutschte einige Meter weiter. Zeitgleich war eine 34-jährige Frau aus Ostbevern in ihrem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus.