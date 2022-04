1683 Euro für Kriegsopfer

Der Überfall Russlands auf die Ukraine bestürzt auch die Unternehmen im Kreis Warendorf. Der mittelständische Recyclingmaschinen-Hersteller Westeria solidarisiert sich mit der ukrainischen Bevölkerung und macht mit einer besonderen Spendenaktion auf sich aufmerksam. Der Anstoß dazu kam laut einer Unternehmensmitteilung aus der eigenen Belegschaft.

Der Angriff Russlands und das Leid des ukrainischen Volkes bewegt auch die Menschen im Kreis Warendorf. Die finanzielle Unterstützung verschiedener Spendenorganisationen ist ein schneller und effektiver Weg, um zu helfen. Doch Björn Eichholt, Fachkraft für Metalltechnik bei Westeria, wollte über seine eigene Spende hinaus mehr tun. Abseits der Kantbank motivierte er seine Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls zu spenden. So kam dank der Unterstützung des Betriebsrats eine betriebsinterne Spendenaktion zustande.

Das gesammelte Geld wird an die „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet. In dem Bündnis sind verschiedene gemeinnützige Hilfsorganisation organisiert, die sich im Ukraine-Konflikt für humanitäre Hilfe von Zivilistinnen und Zivilisten einsetzen.

Geschäftsführung sagt Unterstützung zu

Als die Geschäftsführung von der Aktion erfuhr, wurde direkt Unterstützung angeboten und eine Entscheidung getroffen, die zusätzlich die Spendenbereitschaft erhöhen sollte: Der gesamte Betrag, der am Ende der Aktion gesammelt wurde, wird nochmals durch zusätzliche Spenden seitens Westeria verdoppelt.

Geschäftsführer Felix Poth freut sich über den Einsatz: „Es ist schön zu sehen, wenn sich die Belegschaft zusammenschließt, um den Opfern dieses schrecklichen Krieges zu helfen. Dass wir solche Aktionen unterstützen, war für uns eine Selbstverständlichkeit.“

Die Resonanz auf die Aktion war enorm. Fast jeder hat gespendet, was er konnte, und so sammelten Björn Eichholt und der Betriebsrat über 800 Euro von den Kolleginnen und Kollegen in Fertigung und Verwaltung. Zusammen mit den Spenden von Westeria werden insgesamt 1683 Euro an die „Aktion Deutschland Hilft“ überwiesen.