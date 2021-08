200 Euro für ein Stück Kuchen

Mehr als 44 000 Euro hat der Lions Club Ostbevern aufgrund seines Spendenaufrufs innerhalb von gut zwei Wochen generiert und das Geld – direkt und in Form von dort dringend benötigten und nicht kaufbaren Gütern – ins Katastrophengebiet zu den dortigen Lions-Kollegen weitergeleitet. „Der Krisenstab des Lions Clubs in Erftstadt verwendet die Mittel überwiegend direkt vor Ort, wo ihm alle agierenden Personen bekannt sind“, versichern die Lions aus Ostbevern.

Der Lions Club Ostbevern hat seit Beginn seiner Fluthilfe-Kampagne Mitte Juli bis jetzt etwas mehr als 44 000 Euro an Spenden eingenommen. „Davon wurden in mehreren Tranchen im Laufe der vergangenen beiden Wochen 26 000 Euro an den Lions Club Voreifel, Erftstadt und Zülpic überwiesen und von dort angeforderte Güter im Wert von über 5000 Euro angeschafft und ins Katastrophengebiet gebracht. Weitere 14 000 Euro haben wir am Montag aktuell nachgeschossen“, teilt Michael D. Hundrup für den hiesigen Lions Club mit.

Der Krisenstab des Lions Clubs in Erftstadt verwende die Mittel überwiegend direkt vor Ort, wo ihm alle agierenden Personen bekannt seien.

Das Bild stammt von Andreas Grevelding, Vizepräsident des Lions Clubs Voreifel, Erftstadt und Zülpich, und zeigt die Bundesstraße 265 bei Liblar vor knapp zwei Wochen. Foto:

„So hat das Bürgerforum in Erftstadt/Blessem gleich in den ersten Tagen nach der Flut in zwei Tranchen insgesamt 5000 Euro als Anschubfinanzierung für die Hilfe vor Ort erhalten. In der vergangenen Woche zahlten die Erftstädter Lions den ebenfalls von den Überflutungen betroffenen Stadtteilen Ahrem, Bliesheim und Friesheim jeweils eine Anschubfinanzierung“, berichtet Hundrup weiter, der eng mit den Lions-Kollegen im Katastrophengebiet in Kontakt steht. Die vom Hochwasser getroffenen Tagesmütter aus Blessem hätten im Laufe der vergangenen Woche die jeweils benötigten Mittel erhalten, um ihre Betreuung aufrechterhalten zu können. Die individuellen Bedürfnisse seien sehr unterschiedlich. Hundrup: „Finanziert wurden die Anschaffung einer Waschmaschine, eines Trockners, eines WLAN-Routers, eines Fahrradanhängers, der zum Kinderwagen umgebaut werden kann, und eines viersitzigen Kinderwagens für die Tagesmütter.“

Die Karnevalsgesellschaft Klüttefunken sowie der Fußballverein Fortuna Liblar haben, berichtet Hundrup weiter, jeweils eine Beihilfe von 1000 Euro für Transport und Verpflegung der Helfer vor Ort, für die Betankung der für den Fahrdienst notwendigen Fahrzeuge und der Stromgeneratoren erhalten. „Die Vereinsheime beider Vereine sind unmittelbar aneinandergebaut und waren ein allererstes Logistikzentrum für die Versorgung der Hilfskräfte der sehr stark von der Flutwelle betroffenen Erftstädter Stadtteile Blessem, Bliesheim und Liblar.“

Ferienerholung für 20 Kinder

Weiterhin konnte die Durchführung einer Ferienfreizeit für 20 Kinder in Erftstadt finanziert und organisiert werden, so dass die Eltern sich ganz der Wiederherstellung ihrer Wohnungen widmen konnten.

Im Ortsteil Zülpich halfen die Lions letzte Woche ebenfalls einer Tagesmutter mit finanziellen Mitteln zur Anschaffung eines sechssitzigen Kinderwagens mit Elektroantrieb, den sie für ihre Arbeit benötigt. Der „alte“ Kinderwagen gleichen Typs war von den Fluten weggerissen geworden. Die Ein-Gruppen-Kita „Springmäuse“ in Sinzenich mit circa 20 Kindern ist seit der Überflutung heimatlos gewesen. Sowohl das komplette Außengelände mit Spielgeräten, Sandkasten und Wiese als auch der komplette eingeschossige Bau mit Gruppenraum, Nebenraum und Küche, ist Teil des Bachbettes geworden. Der Lions Club hat einen Ausweichraum in 5,5 Kilometer Entfernung gefunden, hergerichtet und möblieren lassen, sodass die Kita wieder eine Bleibe hat.

Mädchen verkaufen Kuchen – und bekommen 200 Euro für ein Stück

Für die Flüchtlingshilfe Erftstadt wurde über einen Kontakt bei Ford ein 9-Sitzer-Bus beschafft. Hundrup hat erfahren: „Das Flüchtlingsheim ist von der Flut sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass die Bewohner zunächst nach Köln umziehen mussten. Geplant ist die Rückkehr nach Erftstadt-Erp. Dieser Stadtteil liegt etwas außerhalb, so dass die Kinder entweder aus Köln oder aus Erp mit einem Fahrzeug zum Kindergarten oder der Schule gebracht werden müssen, um in ihrem bisherigen Umfeld bleiben zu können.“

Der hiesige Lions Club berichtet auch über zwei neunjährige Mädchen aus Erft­stadt-Gymnich, die am vorletzten Wochenende Kuchen und Waffeln zu Gunsten der Flutopfer verkauft haben. „Bei dieser Aktion kam die unglaubliche Summe von 16 001 zusammen, da einige Waffel- beziehungsweise Kuchenliebhaber bis zu 200 Euro pro Stück bezahlt haben.“ Die Lions haben diese Summe auf 17 001 EUR aufgestockt.

Die Vernetzung der Lions mit den Vereinen und Institutionen in Erftstadt und Zülpich gehe durch die Vermittlung der Ortsbürgermeister weiter voran. „Die Wege werden kürzer, die Telefonate weniger.“ Auch in die unsäglich hart betroffenen Gemeinden des Ahrtals gebe es über die Lions in Erftstadt und Bad Neuenahr einen direkten Kontakt. „Einige der Hilfsmittel und -Artikel aus Ostbevern konnten so auch inzwischen dorthin weitergeleitet werden.“