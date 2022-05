200 Tablets für die JAS

Endlich ist es soweit: Die vom Land NRW finanzierten und durch die Gemeinde Ostbevern beschafften und eingerichteten Tablets sind nun betriebsbereit und können ab sofort von den Schülerinnen und Schülern der JAS im Unterricht genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Insgesamt stehen nun 200 Tablets für zur Verfügung.

Jungen und Mädchen der Klasse 6d probierten die Geräte im Rahmen des Politikunterrichts direkt einmal aus. Die Begeisterung der Kinder zu Stundenbeginn war groß, als der Tabletwagen in den Klassenraum geschoben wurde. Voller Vorfreude nahmen die Schüler das neue Arbeitsgerät in Empfang und nutzten es, um sich über die bevorstehenden Landtagswahlen zu informieren. Bis zum Stundenende hatten alle Schüler ihre Recherchearbeit abgeschlossen und alle Zeilen des Aufgabenzettels waren mit den notwendigen Informationen gefüllt. Ein gelungener Digitalstart, so bewerteten Lehrerin und Schüler die erste Stunde mit den Schul-Tablets.