21 Einsätze für die Feuerwehr

Orkantief „Zeynep“ hat in Ostbevern zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Die Kameraden der Feuerwehr mussten in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar insgesamt 21 Mal ausrücken. An vielen Stellen in der Bevergemeinde fiel Totholz aus den Bäumen auf die Straßen.

Überflutungen und weggespülte Strände an der Nordseeküste, ein umgestürzter Baukran in Bremen – Orkantief „Zeynep“ wütete in der Nacht von Freitag auf Samstag über Deutschland. Auch der Kreis Warendorf und die Gemeinde Ostbevern waren von dem Sturm betroffen – wenngleich auch nicht so stark wie andere Regionen. Umgestürzte Bäume, abgebrochene Zweige und Äste, umgefallene Zäune oder herabgefallene Dachziegel. 21 Einsätze hielten die Kameraden der Ostbeverner Wehr in der Nacht wach. Im Vergleich: Rund 180 Einsätze verzeichneten die Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet. Dabei waren die Einsätze gleichmäßig verteilt. Lediglich in Beelen, Everswinkel und Sendenhorst habe das Orkantief weniger Probleme bereitet, heißt es nach Informationen der Kreisleitstelle.

In Ostbevern waren es in erster Linie umgestürzte Bäume, die die Feuerwehrleute von den Straßen räumen mussten. Einen ersten Einsatz gab es bereits am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr. In der Bauerschaft Deppengau in Brock hatte es einen Telefonmasten erwischt. Dieser war von einer Windböe erfasst worden und in Schieflage geraten.

„ »Es war ja abzusehen, dass in Folge der Nacht noch mehr Einsätze folgen würden.« “ Ulrike Jasper

Ab circa 19 Uhr folgten die Einsätze dann Schlag auf Schlag. „Nach Rücksprache mit der Kreisleitstelle wurden dann die Feuerwehrhäuser im Ortsteil Brock und Ostbevern durch die bereits eingetroffenen Kameraden und Kameradinnen besetzt, damit von den Männern und Frauen keine Anfahrten zu den nächsten Einsätzen von zuhause erfolgen mussten. Es war ja abzusehen, dass im Laufe der Nacht noch mehr Einsätze folgen würden“, sagt Ulrike Jasper von der Gemeindeverwaltung. Die Bereitschaft sei dann um um 23 Uhr wieder aufgehoben worden. Dennoch folgten auch in der späteren Nacht und am frühen Morgen noch bis 9 Uhr verschiedene Einsätze, bei denen große Bäume von verkehrsreichen Straßen geräumt werden mussten. Unter anderem musste ein umgestürzter Baum am Wasserwerk beseitigt werden.

Auch an der Kirche St. Ambrosius richtete „Zeynep“ Schaden an. Unterhalb des Turms riss der Sturm einige Dachziegel in die Tiefe. Haupteingang und Kirchplatz wurden daraufhin weiträumig abgesperrt.

Personenschäden waren in der Bevergemeinde nicht zu beklagen.

Noch am Wochenende waren die Mitarbeiter des Bauhofs unterwegs und beseitigten die ersten größeren Schäden. Auch umgestürzte Straßenschilder oder Baustellenabsperrungen wurden wieder aufgerichtet. Weitere Aufräumarbeiten sollen im Laufe dieser Woche erfolgen.