25 Jahre bei Köckemann

Klaus Uhlenhake trat am 1. März 1997 als kaufmännischer Angestellter in das Unternehmen Köckemann ein. Neben vielen Aufgaben in der kaufmännischen Verwaltung übernahm er mit den Jahren auch den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. „Seine langjährige Erfahrung und stetige Weiterbildung machen ihn zum sehr kompetenten Ansprechpartner rund um Kauf, Finanzierung und Leasing von Fahrzeugen. Mit seiner vertrauensvollen Art begeistert er viele Stammkunden und überzeugt alle Kunden von uns und unserem Produkten. Als rechte Hand der Geschäftsleitung ist Klaus Uhlenhake eine wichtige Stütze innerhalb der Firma“, schreibt das Unternehmen.