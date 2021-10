2842 Euro für Tennisfreunde an der Ahr

Die Tennisplätze auf der Anlage des TC Ostbevern wurden winterfest gemacht. Damit endete am Wochenende die Freiluftsaison 2021. Nun kehrt Ruhe auf den Plätzen an der Westbeverner Straße ein Zeit.

Damit war auch Zeit, alle Veranstaltungen final abzurechnen, denn der TCO hatte alle Veranstaltungen dazu genutzt, Spenden für den Tennisclub Bad Bodendorf im Ahrtal zu generieren. Und so konnte der Vorsitzende Peter Börsch die Vereinsmitglieder informieren, dass die Ostbeverner Tennisspielerinnen und Tennisspieler sowie die Freunde und Förderer des TC Ostbevern über unterschiedliche Aktivitäten insgesamt 2842,25 Euro für die Wiederaufbauaktivitäten des TC Bad Bodendorf gespendet haben. Ein tolles Ergebnis, über das Peter Börsch direkt auch dem Vorsitzenden des TC Bad Bodendorf, Ralf Barkenow, der den TCO-Gästen am „Tag der offenen Tür“ aus erster Hand sehr emotional von der aktuellen Situation in Bad Bodendorf berichtet hatte, informierte. Dort sei die Freude groß und Ralf Barkenow habe dem TCO für das „überwältigende Engagement und die Herzlichkeit und Anteilnahme gegenüber dem TC Bad Bodendorf“ gedankt, heißt es in einer Mitteilung des Tennisclubs.

Besonders glücklich seien aber die Bad Bodendorfer Tennisspieler darüber, dass sie von der Stadt grünes Licht bekommen haben und ihre Plätze an gleicher Stelle wieder errichten können. „Da ist uns schon ein großer Stein vom Herzen gefallen“, so Barkenow. Einschränkend ergänzt er aber, dass noch nicht feststeht, was mit dem Clubhaus passiert und wann die Baumaßnahmen beginnen können. Er bleibt aber optimistisch: „Der Verein steht in den Startlöchern, aber die Stadt hat zurzeit noch andere und wichtigere Baustellen zu bearbeiten.“

Eins stehe, so der TCO, auf jeden Fall fest. Die beiden Vereine verbinde bereits jetzt mehr als nur diese Spendenaktion. In der nächsten Saison wolle man sich auf jeden Fall einmal zum Tennisspielen treffen. „Und das am liebsten auf einer wiederaufgebauten Tennisanlage an der Ahr“, so Peter Börsch.