300 Bäume für den Bürgerwald

Und wieder war es das Corona-Virus, was eine Veranstaltung zunichte machte. Im vergangenen Jahr musste Baumpflanzaktion für den Bürgerwald kurzfristig abgesagt werden. An der Ankündigung, dass sie in diesem Jahr stattfinden werde, konnten die Verantwortlichen jetzt aber festhalten. Landwirt Thomas Korthorst stellt Fläche zur Verfügung.

„Ein paar Bäume haben wir noch in Reserve“, sagt Ulrike Jasper von der Gemeindeverwaltung zur anstehenden Pflanzaktion für den Bürgerwald. Am Samstag (27. November) sind die Ostbeverner aufgerufen zu Schüppe und Spaten zu greifen und „ihren“ Baum auf einem Areal von Thomas Korthorst zu pflanzen.

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie musste die Aktion im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden. Und auch jetzt steigen die Zahlen. Aber, die Organisatoren sind sich einig, dass das Grundstück groß genug ist und die notwendigen Abstände problemlos eingehalten werden können. Dennoch bitten sie darum, dass die Teilnehmer nur in möglichst kleinen Gruppen beziehungsweise nur im Familienverbund zum pflanzen kommen.

300 Bäume sind bestellt

Wichtig ist den Organisatoren, dass alle 300 bestellten Bäume in den Erde kommen – auch wenn die „Baumpaten“ nicht vor Ort seinen können oder aufgrund der Pandemie nicht kommen möchten. „Die Fläche ist frei zugänglich und jeder der Interesse hat kann ‚seinen‘ Baum später noch besuchen und beispielsweise markieren“, sagt Ulrike Jasper.

Die Fläche für den Bürgerwald ist so bemessen, dass dort rund 1000 Bäume Platz finden können. Thomas Korthorst – er hatte das schon im vergangenen Jahr angeboten – stellt in der Bauernschaft An der Aa das Gelände kostenlos zur Verfügung. Zur Förderung der Biodiversität von Flora und Fauna soll auf dem Areal, auf dem zuvor Fichten gestanden haben und die aufgrund eines Borkenkäferbefalls abgeholzt wurden, nunmehr ein Mischwald bestehend aus Traubeneichen, Kirschen, Robinien und Esskastanien angelegt werden. Um die Beschaffung der Baumsetzlinge kümmert sich auch diesmal wieder der Forstbetrieb der Familie von Beverfoerde.

„ Die Fläche ist frei zugänglich und jeder der Interesse hat kann ‚seinen‘ Baum später noch besuchen und beispielsweise markieren. “ Ulrike Jasper

Die Bewirtschaftung und Pflege des Bürgerwaldes übernimmt Thomas Korthorst, so dass für die „Baumpaten“ keine langfristigen Verpflichtungen entstehen. Sollten Setzlinge in der Anwuchszeit absterben, so werden diese durch die Gemeinde ersetzt.

Pflanzlöcher sind vorbereitet

Ab 10 Uhr geht es Hof der Familie Korthorst, An der Aa 9, los. „Nach einer kurzen Begrüßung geht es dann von dort aus zu Fuß in das nahe gelegene und zukünftige Waldstück“, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde. Dort stehen dann auch die Setzlinge bereit, um in die vorbereiteten Pflanzlöcher gesetzt zu werden. „Die Baumspender werden gebeten einen Spaten mitzubringen“, heißt es weiter. Wer noch kurzfristig an der Aktion Bürgerwald teilnehmen möchte, findet Infos auf der Homepage der Gemeinde oder wendet sich an Tanja Blättler unter 0 25 32/ 82 51.