300 Lose und fünf Gewinner

Anlässlich der Rückkehr des Wochenmarktes an das Rathaus gab es ein Gewinnspiel. Die Glücklichen wurden jetzt geehrt.

In der vorvergangenen Woche riefen die Beschicker des hiesigen Wochenmarktes anlässlich des Rückzuges zum neuen, alten Standort am Rathaus (WN berichtete) für die Kunden ein Gewinnspiel aus. Am Donnerstag nun konnten die fünf Glückspilze unter den Teilnehmenden ihren Preis entgegen nehmen: einen großen Korb mit allerhand Leckereien.

„Es haben alle elf Marktbeschicker mitgemacht“, freute sich Barbara Roggenland über das Gemeinschaftsgefühl der Standbetreiber. Und so konnte eine bunte Mischung – von A wie Apfel bis W wie Wurst – im Präsentkorb zusammenkommen. „Da kann man eine große Freude dran haben“, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Aus über 300 Losen zog Bürgermeister Karl Piochowiak folgende Gewinner: Natalie Friedrich, Frank Düring, Paul Zimmermann, Peter Manthey und Elke Riesenbeck. „Mein Sohn ist das Glückskind“, erzählte Natalie Friedrich, denn ihr kleiner Finn hatte das Los in die Lostrommel geworfen.

Der Bürgermeister gratulierte den Glücklichen und dankte gleichzeitig den Marktbeschickern für die Veranstaltung des Gewinnspiels.