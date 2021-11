3800 Euro für die Flutopfer in der Eifel hat Pilger Andre Grave in 100 Tagen und über 3230 Kilometer „erlaufen“. Diese Bilanz konnte der Ostbeverner jetzt nach seiner Rückkehr in die Bevergemeinde ziehen. Ein letztes Mal berichtet der 31-Jährige von seiner viermonatigen Reise.

30 Kilometer pro Tag. Das war vor vier Monaten das erklärte Ziel von Andre Grave, der sich als Pilger von Ostbevern auf den Weg ins rund 3000 Kilometer entfernte Santiago de Compostela machte. Diesen Plan schmiedete er damals in dem Wissen, dass es eine anspruchsvolle wie auch sehr optimistische Herangehensweise ist. Und jetzt? Vier Monate später? „Am Ende sollten es mehr gelaufene Kilometer als geplant, in weniger Zeit als vorgesehen, werden“, sagt Grave nach seiner Rückkehr.

3230 Kilometer in 100 Tagen. Das ist die Bilanz seiner Pilgerreise, die ihn von Deutschland nach Frankreich und schließlich Spanien führte. „Abzüglich meiner fünf Pausentage, die ich in Köln, Taizé, Givréy, Le Puy en Velay, und Auvillar einlegte, komme ich auf eine Durchschnittsdistanz von 34 Kilometern pro Tag“, sagt der Ostbeverner.

Ein Wert, mit dem er selber nicht gerechnet hat. Aber, Grave hat sogleich eine Erklärung dazu parat: „Der Wert bescheinigt mir, zu was man fähig ist, wenn man Körper und Geist fordert, fördert und stets positiv nach vorne guckt. Das Ergebnis waren blasenfreie Füße, ohne Überreizungen oder Entzündungen“, ist der 31-jährige zufrieden.

Tolle Wandertage

Statt der noch bei Start befürchteten „Wehwehchen“ gab es für den Ostbeverner tolle Wandertage, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Wälder, Schotterpisten, Asphalt, Militärstraßen, Kuhwiesen, alles war dabei. Sonne, Regen, Nebel, Wind wechselten sich ab, wobei die Sonne klar die Oberhand behielt.

„Nach meiner 43 Stunden langen Busfahrt von Finisterre über Santiago, dann Porto, bis Dortmund hatte ich noch zwei Tage auslaufen vor mir. Von Dortmund nach Ostbevern, 80 Kilometer. Pillepalle.“ Natürlich war klar, dass er die letzte Nacht in Rinkerode verbringen würde. Wo? „Da wo alles begann, bei Ute und Bernhard. Diesmal nicht im Zelt im Garten, sondern wie schon am ersten Tag des Hinweges im Gästezimmer.“

„ »Mit Wanderstock, Rucksack und Pilgerhut zwischen langen Kleidern und glänzenden Anzügen. Das gäbe wohl bei ‚Shopping Queen‘ von Guido nur zwei Punkte. Aber zum Glück war das das wahre Leben und nicht VOX.« “ Andre Grave

Doch der Besuch bei den inzwischen lieb gewonnenen Freunden aus Rinkerode, sollte nicht das einzige Highlight auf den letzten Metern des Pilgers werden. Denn er wurde sogar noch zu einer Hochzeit eingeladen. In Herbern. „Mit Wanderstock, Rucksack und Pilgerhut zwischen langen Kleidern und glänzenden Anzügen. Das gäbe wohl bei ‚Shopping Queen‘ von Guido nur zwei Punkte. Aber zum Glück war das das wahre Leben und nicht das Fernsehen. Leicht ‚underdressed‘ also, doch aufs herzlichste willkommen marschierte ich auf den Hof“. Auch dort gab es Bekannte zu treffen. Die Familie Selhorst lud den Pilger schon auf dem Hinweg zum Mittagessen ein. Und auf dem Rückweg dann zur Hochzeit. Ungeplant. Zufall? „Nein, das sollte so sein. Das erlebst du nur wenn du raus in die Welt gehst. Danke an Familie Selhorst, danke an Ute und Bernhard ihr wart wieder ein Highlight auf der Reise.“

Und auch ein weiteres Dankeschön möchte Andre Grave loswerden. Nach den bedrückenden Bildern, die er während seiner Reise aus der Eifel mitgenommen hat, hatte er aus seiner Tour einen Spendenlauf gemacht. 3800 Euro sind auf dem Spendenkonto eingegangen. „Darauf bin ich riesig stolz“, sagt er. Das Geld wird jetzt mit Hilfe der „Aktion Lichtblicke“ als Unterstützung in den betroffenen Gebieten eingesetzt.

„Danke auch an meine Familie, für eure Unterstützung, für den Beistand und nicht zuletzt für die tolle Begrüßung und danke an die, die immer an meiner Seite waren.“

Die letzte „Amtshandlung“

Eine letzte Amtshandlung nahm der Ostbeverner im Rathaus seiner Heimatgemeinde vor. Von Bürgermeister Karl Piochowiak ließ es sich den nachträglich den ersten und dann auch zugleich letzten Stempel in seinen Pilgerpass geben. „Weil das mein Start- und Zielpunkt war.“ Ein Erinnerungsstück mit vielen bunten Stempeln aus zahlreichen Pilgerunterkünften und natürlich auch dem letzten Stempel aus Santiago de Compostela. Damit endet die Reise von Andre Grave, der zu, Schluss noch eine Bitte loswerden möchte: „Bleibt heiter, nehmt euch selber nicht zu ernst und falls euch mal ein Pilger begegnet, bietet ihm oder ihr wenn möglich Essen, Trinken und ein Bett an und werdet Teil seiner oder ihrer Geschichte.“