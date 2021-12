Verlustausgleich liegt bei 840.000 Euro - 35 Euro zusätzlich zum Eintritt

Schlussendlich enthielten sich die Mitglieder der CDU im Rahmen der Ratssitzung, als es um die Verabschiedung des Wirtschaftplanentwurfes der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern (BBO) ging. Damit setzten sie ein deutliches Zeichen für das Beverbad. Warum? Die Verluste, die die Gemeinde für das Bad ausgleichen muss, sind den Christdemokraten zu hoch. Deswegen beantragten sie den Haushaltsansatz für die Verluste um 150.000 Euro zu reduzieren und kündigten zunächst an, dem Wirtschaftsplanentwurf nicht zuzustimmen. Darüber hinaus forderte die Fraktion die Einsetzung eines professionellen Geschäftsführers. Außerdem beantragten sie, dass das geplante Sanierungskonzept bereits 2022 vorzulegen sei.

„840.000 Euro sind uns einfach zu viel“, sagte Michael Füssel (CDU) in der Begründung des Antrages. Und hatte sogleich eine Rechnung parat, um die Zahlen greifbarer zu machen: „Gehen wir in 2022 von den Besucherzahlen aus, die voraussichtlich (wir haben nur die Zahlen bis Oktober vorliegen und rechnen auf das Jahresende hoch) 24 000 Besucher betragen wird. Und dividieren diese Zahl durch den für 2022 prognostizierten Verlust, so müsste jeder Besucher – ob Kleinkind, Schüler während des Schulschwimmens, Erwachsener und Senior – für jeden Eintritt, den er schon per Einzelkarte oder Wertkarte mit durchschnittlich drei Euro pro Nutzung des Bades bezahlt hat, noch 35 Euro mitbringen, um den Verlust des Badbetriebs auszugleichen.“

Veranschlage man die Besucherzahl aus dem vergangenen Jahr – da waren es rund 33.500 Besucher – so müsste jeder schon bezahlte Eintritt mit zusätzlich circa 25 Euro bezuschusst werden. Gehe man optimistisch an die Sache und lege die hohe Besucherzahl von 87.000 Badegästen vor Corona und einem sehr guten Sommer zugrunde, dann ließe sich immer noch eine Bezuschussung eines jeden Besuchers neben dem schon gezahlten Eintritt in Höhe von 9,65 Euro errechnen, so Füssel.

„Wir stehen zum Beverbad“, meldete sich Jochem Neumann (Grüne) zu Wort. Aber ein „weiter so“ dürfe es nicht geben, war auch für ihn klar. „Die Kosten müssen runter.“ Und nicht nur in diesem Punkt waren sich die Ratsmitglieder weitgehend einig. Auch, dass man bis zur nächsten Sitzung nicht wieder ein halbes Jahr verstreichen lassen wolle, wurde angeregt. So dass Bürgermeister Karl Piochowiak einlenkte und eine Sitzung Mitte März vorschlug.

Um dort dann wirklich an konkreten Vorschlägen und Ideen zu arbeiten, schlug Michael Füssel vor, Ideen gemeinsam als Rat zu entwickeln – nicht als Fraktion. So könne man im März vielleicht schon eigene Konzepte einbringen. Ein Vorschlag, der von allen Fraktion unisono angenommen wurde. Denn, das wurde einmal mehr deutlich: Alle wollen das Beverbad.