402 extrem fleißige Fahrradfahrer

Da war Bürgermeister Karl Piochowiak baff, als er das Ostbeverner Ergebnis der diesjährigen Stadtradeln-Teilnahme vorgelegt bekam. Sage und schreibe 102 214 Kilometer haben die 402 Radlerinnen und Radler, die für die Bevergemeinde in die Pedale getreten haben, während des 21-tägigen Aktionszeitraums vom 7. bis zum 27. Mai gemeinsam zurückgelegt.

Damit toppen die Ostbeverner Pedalritter das Vorjahresergebnis (66 391 Kilometer) deutlich und fahren damit im wahrsten Sinne des Wortes ein Spitzenergebnis ein, belegt Ostbevern doch bezogen auf die Kilometerleistung pro Einwohner mit diesem Resultat den ersten Rang im Kreisgebiet.

Für Mara Mußenbrock und Thomas Nienhaus, im Rathaus für die Organisation der Stadtradeln-Kampagne zuständig, sowie Bürgermeister Karl Piochowiak ist das eine tolle Teamleistung: „Wir freuen uns riesig über dieses großartige Ergebnis und sagen Danke für das große Engagement unserer hiesigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist ein tolles Zeichen für Gemeinschaft, Bürgersinn und Klimaschutz.“

16 Tonnen Kohlendioxid haben die 402 Stadtradler, die sich in 31 Teams aufgeteilt haben, rein rechnerisch durch ihren gemeinsamen Tritt in die Pedale eingespart. Im Vergleich dazu das Vorjahr: 2021 waren 28 Teams mit insgesamt 301 Teilnehmenden an den Start gegangen. Sie erradelten damals 66 391 Kilometer, was einer CO 2 -Einsparung von zehn Tonnen entsprach. „Auch ein gutes Resultat“, heißt es in einer Mitteilung der Kommune.

Warum in diesem Jahr das Vorjahresergebnis aber doch so deutlich getoppt werden konnte, können sich die Drei nur so erklären: „Das Wetter hat mitgespielt, Fahrradfahren liegt ohnehin voll im Trend, und zudem macht es einfach Spaß, im Rahmen des Wettbewerbs Kilometer zu sammeln und sich innerhalb der Teams zu noch mehr Fahrradkilometern zu motivieren.“

Zum vierten Mal hat sich Ostbevern nun schon an der europäischen Stadtradeln-Kampagne, die alljährlich vom Klimaschutzbündnis initiiert wird, beteiligt. Bislang konnte jedes Jahr das Endergebnis gesteigert werden. Ob das auch im kommenden Jahr gelingen kann? „Die Herausforderung nehmen wir gerne an“, freuen sich die Ostbeverner Organisatoren schon auf die Aktion in 2023.

Jetzt steht aber zunächst erst einmal die Ehrung der fleißigsten Stadtradeln-Teilnehmer Ostbeverns an. Im Rahmen des Sommersandkastens am 21. Juli um 18 Uhr auf dem Ambrosius-Kirchplatz werden die besten Einzel- und Teamleistungen sowie die teilnehmenden Schulklassen ausgezeichnet. Die Einladungen dazu werden nach Angaben der Gemeinde in den nächsten Tagen versandt.