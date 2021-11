4623 Quadratmeter für die Kita

Seit Monaten ist die Kindertagesstätte, die eigentlich an der Wagenbauerstraße im Baugebiet Kohkamp III entstehen sollte dem Verfall preisgegeben. Die Gemeinde hat den Mietvertrag mit dem Investor gekündigt. Die Kinder der „Biberbande“ sind in der Übergangslösung des Kreises Warendorf untergebracht. Keine Dauerlösung. Mit Hochdruck wird in der Gemeindeverwaltung an einer Alternative gearbeitet und genau die wurde den Ratsmitglieder jüngst präsentiert. Genauer gesagt, die Grundlage für eine Alternativlösung.

Bereits Anfang September hatte sich der Rat dazu entschieden, auch bei dem weiteren Neubau auf ein Investorenmodell zu setzen. Allerdings konnte für die Kita im Kohkamp bisher keine privaten Grundstückseigentümer als Investoren gefunden werden. Deswegen ist es nun, für die Fortsetzung des Investorenmodells erforderlich, dass ein geeignetes Grundstück zur Verfügung steht. Dafür vorgesehen – der Rat gab seine Zustimmung – sind sechs Flurstücke, unmittelbar an der Einfahrt der Westumgehung in das Baugebiet. Aufgrund dieser Erschließungssituation eigne sich das 4623 Quadratmeter große Grundstück gut für das geplante Vorhaben, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Die Parksituation in den Bring- und Abholzeiten lag zwar einigen Ratsmitgliedern etwas schwer im Magen. War jedoch in diesem Verfahrensschritt noch nicht Gegenstand der Entscheidung. Überdies schlug Andre Große Hokamp (CDU) vor: „Wenn die Parkplätze auf dem Grundstück liegen, sollte auch das problemlos sein.“

Erst im Rahmen des Investorenauswahlverfahren, welches nun mit dem Votum für das Grundstück weitergeführt werden kann, soll entschieden werden, ob die Flurstücke veräußert werden, oder ob sie im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Begleitet wird der Prozess von der DKC Kommunalberatung.