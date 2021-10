500. Buch von „Mein Ostbevern“ überreicht

Gut zwei Wochen nach dem Verkaufsstart freuen sich der Autor Klaus Brandes und der Heimatverein über die gute Resonanz, auf die das Buch „Mein Ostbevern“ mit den Bildern von Aloys Pohlmann im Dorf stößt. Schnell war schon eine Rekordzahl zu vermelden: Das 500. Buch konnte jetzt an Paula Haverkamp vom Mühlenweg übergeben werden. Sie hat von einer Nachbarin erfahren, dass ihre Tochter Petra mit deren damaliger Freundin Brigitte Herte als Schlittschuhläuferinnen in dem Buch verewigt worden seien, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Geschichten und Anekdoten wurden bereits von Lesern wieder in Erinnerung gerufen. Zu erwerben ist der Bildband weiterhin beim Heimatverein Ostbevern und im Fotostudio Brandes am Großen Kamp.