521.000 Euro für neue Kita-Gruppe

Wenig Zeit bleibt der Gemeinde bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Schon 2023 soll eine weitere Gruppe in der Outlaw-Kita in Brock ermöglicht werden. Dafür muss die Kommune allerdings tief in die Tasche greifen. 521.000 Euro soll der Umbau der Alten Schule kosten – nach jetzigem Planungsstand.

Das Zeitfenster ist denkbar klein und die Kosten hoch. So hoch, dass das eine oder anderen Mitglied im Bildungs-, Generationen und Sozialausschuss am Donnerstagabend kurz schlucken musste. Fast 521.000 Euro hatte Architekt Hermann Schapmann nämlich am Ende seiner Präsentation zum Umbau der Alten Schule in Brock auf dem Zettel stehen. Die Umbauarbeiten sind geplant, um die dortige Outlaw-Kita um eine Gruppe zu erweitern. Denn die Gemeinde ist in der Pflicht, Kita-Plätze sicherzustellen. Das wurde bereits an anderen Stellen – Stichwort Kita „Biberbande“ – immer wieder deutlich.

Plätze bis August 2023 sicherstellen

Das Problem: Die Plätze in Brock müssen bis zum 1. August kommenden Jahres bereitgestellt werden. „Das ist in gut einem Jahr“, sagte Fachbereichsleiter Hubertus Stegemann in der Sitzung. Und Bürgermeister Karl Piochowiak pflichtete bei: „Das ist ein kleines Zeitfenster bis 2023. Da müssen wir gucken, was möglich ist.“ Ein Neubau käme – danach erkundigte sich Claudia Niedermeier (CDU) – in keinem Fall möglich, denn „wir haben in Brock kein Baurecht“, so Piochowiak, der in diesem Zusammenhang noch einmal kurz auf die Problematik im Zusammenhang mit der Feuerwehr hinwies. Aber den Kindergartenbedarf müsse man eben kurzfristig sicherstellen.

„ »Wir wollen Brock für Familien zukunftssicher aufstellen.« “ Hubertus Stegemann

„Wir wollen Brock für Familien zukunftssicher aufstellen“, erläuterte Hubertus Stegemann und dafür benötige man eine mittel- bis dauerhafte Lösung. Und die sieht die Verwaltung im Umbau des Bestandsgebäudes. Wie genau das aussehen soll, dazu hatte Hermann Schapmann eine Präsentation mitgebracht. So sollen – und so segnete es der Ausschuss schlussendlich auch einstimmig ab – der Gruppenraum des Jugendwerks und ein Teil der Fläche, der von der Schießriege genutzt wird, neu aufgeteilt werden. Überplant wird dabei in erster Linie der Teil des Jugendwerks mit einem Gruppenraum, einem Nebenraum und zwei Schlafräumen. Die Toilettenanlage der Schießriege wird im Flur untergebracht. „Da ist genügend Platz“, sagte Schapmann. Auch der Außenbereich für die Kleinstkinder, die dann dort betreut werden können, müsse entsprechend umgestaltet werden, so der Architekt weiter.

Räume des Jugendwerks werden zur Lagerung genutzt

Was den Raum des Jugendwerks angehe, darauf kam Wolfgang Weglage zu sprechen (CDU), sah die Gemeinde keine Probleme. „Der wird vom Kinder- und Jugendwerk nicht mehr genutzt und dient uns als Lagerraum“, erklärte Philip Dieckmann.

Ob im Zuge der Umbauarbeiten direkt eine neue Heizungsanlage installiert werden könnte, war eine Anregung von Claudia Niedermeier, die von Schapmann jedoch abgewiegelt wurde. Auch die Installation einer Wärmepumpe oder von Photovoltaik hielt der Fachmann – gerade im Hinblick auf das Alter des Gebäudes wie auch auf die Art der Nutzung – nicht für wirtschaftlich. Doch darum ging es den Politikern nicht, sondern darum ein Zeichen für erneuerbare Energien zu setzen. „Wir können es uns nicht leisten, auf öffentlichen Gebäuden keine Photovoltaikanlage zu installieren“, sagte Jutta Drilling-Kleihauer (SPD) und bekam durch die Bank die Zustimmung ihrer Ausschusskollegen. Deswegen wurde der Beschluss zur Zustimmung über die baulichen Maßnahmen um den Punkt erweitert, dass eine ebensolche Anlage installiert werden soll.