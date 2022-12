527,57 Euro kommen als Spende zusammen

Viele Spenden wanderten im Jemako-Geschäft Kolkmann in den vergangen zwölf Monaten in die Königskinder-Kasse. Dazu kamen Ende November noch Einnahmen vom kleinen Weihnachtsmarkt, den Gerda und Josef Kolkmann bei ihrem Tag der offenen Tür veranstalteten. So konnte jetzt eine hohe Summe an Norbert Nosthoff-Horstmann (Verein Königskinder) übergeben werden. Stolze 527,57 Euro kamen in der hölzernen Box, die Gerda und Josef Kolkmann auf dem Tresen im Jemako-Geschäftsraum stehen haben, in diesem Jahr zusammen.

„Wir hätten selber nicht mit so einer hohen Summe gerechnet“, sagte Josef Kolkmann, genau wie seine Frau Gerda immer noch vom Erlös begeistert. Ebenso erging es Norbert Nosthoff-Horstmann, der „die tolle Idee“ der Aktion lobte. Das Geld, so erklärte er, fließt in das Betreuungsangebot des Vereins Königskinder. Damit werden die Familien unterstützt, deren Kinder – meist aufgrund eines Gendefektes – nur eine verkürzte Lebenserwartung haben. Ein Angebot, das die Vereinigung von der Diagnose bis über den Tod hinaus leistet. Aktuell sind es in Münster und Umgebung 73 betreute Familien, wie Norbert Nosthoff-Horstmann jetzt berichtete. Nun steht die Spendenbox wieder auf dem Tresen in Kolkmanns Geschäft, um bis zum Ende nächsten Jahres wieder ordentlich gefüttert zu werden. Der erste Schein ist jetzt schon darin.