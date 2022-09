65 Prozent der Energiekosten einsparen

Das Thema Energiesparen war der Gemeindeverwaltung Ostbevern auch schon vor Beginn der Energiekrise und der damit verbundenen Einleitung diverser Sparmaßnahmen stets ein wichtiges Anliegen. So waren bereits im vergangenen Jahr die Planungen zur Umrüstung der Flutlichtanlage im Beverstadion auf energetisch moderne und sparsame LED-Beleuchtung angelaufen. Die Ausführung erfolgte nun in diesem Sommer. Die neue LED-Flutlichtanlage konnte in der vergangenen Woche passend zum Start in die sogenannte „dunkle Jahreszeit“ eingeschaltet werden, heißt es von der Gemeinde.

Bislang waren auf den dortigen neun Flutlichtmasten 22 sogenannte HQI-Halogen-Metalldampf-Leuchten à 2200 Watt inklusive Vorschaltgerät installiert. Sie waren in die Jahre gekommen und damit teuer und wartungsintensiv geworden. Jetzt sorgen auf den neun Masten 24 effiziente LED-Leuchten mit jeweils acht einzelnen, einstellbaren Lichtpunkten für eine hervorragende Spielfeldausleuchtung.

Die neuen Leuchten brauchen bei einer 100-prozentigen Ausleuchtung, die nur für den Spielbetrieb eingeschaltet wird, etwa 1200 Watt. Damit wird eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von rund 200 Lux erreicht. Im Trainingsbetrieb reicht sogar eine Ausleuchtung von nur 50 Prozent.

Durch die Umrüstung werden rund 65 Prozent der bisherigen Energiekosten eingespart. Die Gesamtkosten der Umrüstungsmaßnahme von 111 200 Euro wurden mit rund 41 000 Euro durch die ZUG, die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH, bezuschusst.