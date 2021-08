70 Kinder und Jugendliche mit Feuereifer beim Tenniscamp bei der Sache

Knapp 70 Kinder und Jugendliche aus Telgte und Ostbevern nahmen in dieser Woche an der 16. Auflage des Tennis-Sommercamps teil. Bei herrlichem Sommerwetter erlebte der Tennis-Nachwuchs vier ereignisreiche Tage auf und neben der roten Asche. Neben der spielerischen Ausbildung tennistechnischer Feinheiten und taktischer Finessen gab es in den Spielpausen ein vielseitiges Angebot für die sechs- bis 15-jährigen Kids: Kickern, Tischtennis, Spikeball, Fußball, Balancieren und andere spannende Sportarten ließen keine Langeweile aufkommen. Ein tägliches Mittagessen sorgte dafür, dass die Kräfte nicht schwanden und alle Kids mit Feuereifer und Elan den Trainingstag beenden konnten. Am letzten Tag wurde das Camp mit dem traditionellen Abschlussturnier in vier Altersklassen und der Siegerehrung beendet. Auch im kommenden Jahr ist das Sommercamp wieder fest im Terminkalender verankert. Wie gewohnt findet es in der sechsten Ferienwoche statt. Dann soll es auch endlich wieder eine Zeltübernachtung geben, so das Organisatoren-Team der Tennisschule Müller.