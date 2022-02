72 Ostbeverner haben die Kirche verlassen

Seit Jahren tauchen in der katholischen Kirche immer wieder Fälle von Kindesmissbrauch auf. Grund für viele Menschen, der Kirche den Rücken zu kehren. So sind 2021 155 000 Christen aus den Kirchen – nicht nur aus der katholischen – in Nordrhein-Westfalen ausgetreten. Das sind laut der Statistik 30 Prozent mehr Menschen, als noch bei letzten Höchststand 2019.

Und auch in der St.-Ambrosius-Gemeinde sind diese Umstände spürbar. So sind im vergangenen Jahr 72 Ostbeverner aus der Kirche ausgetreten. Im Vergleich dazu waren es 2017 lediglich 21 Menschen, die diesen Schritt gingen. Ein Jahr später verließen 30 Ostbeverner die Gemeinde, 41 waren es 2019, 38 im Jahr 2020.

Die Gesamtzahl der Menschen, die der römisch-katholischen Kirche in der Bevergemeinde angehören lag im vergangenen Jahr bei 6304. Gut 200 Menschen mehr waren es noch in 2017, als die Gemeinde noch 6498 Katholiken zählte.

Zahl der Taufen steigt

Deutlich gestiegen ist in 2021 die Zahl der Taufen. Waren es 2017 noch 43 Kinder und ein Erwachsener, die das Sakrament der Taufe empfingen, so waren es im vergangenen Jahr 75 Täuflinge. Dieser Wert wurde zuletzt 2018 erreicht, als 72 Kinder und zwei Erwachsene in die Kirche aufgenommen wurden.

Die Zahlen der Kinder die zur Erstkommunion gegangen sind, hielt sich in den vergangenen fünf Jahren weitestgehend die Waage und lag immer zwischen 51 (2021) und 69 (2018) Kindern. Nach einem Einbruch 2019 lag die Zahl der Firmungen in der Bevergemeinde 2021 auf einem deutlich niedrigeren Stand als in den Vergleichsjahren. So wurden 2017 82 Jugendliche gefirmt, 2018 waren 75 und 2020 70. Im vergangenen Jahr hingegen empfingen lediglich 53 Jugendliche das Sakrament der Firmung, im Jahr 2019 waren es 49.

Auch die Zahl der Eheschließungen ist in den vergangenen beiden Jahren deutlich zurückgegangen. So wurden 2020 noch sechs Ehen geschlossen, 2021 waren es dann nur noch drei. In den Jahren zuvor lag die Anzahl immer um die 20 Trauungen.

Zu Grabe getragen wurden im vergangenen Jahr 60 Gemeindemitglieder. Im Jahr zuvor waren es 47 Bestattungen, die durch das Pastoralteam begleitet wurden.