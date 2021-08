88 Jungen und Mädchen besuchen die fünften Klassen der JAS

Pünktlich zum neuen Schuljahr wurde auch die Josef-Annegarn-Schule mit neuem Leben erfüllt. Am 18. August war es endlich für die Neuankömmlinge soweit. 41 Mädchen und 47 Jungen kamen an der JAS zusammen. Nach einer Begrüßung durch den Schulleiter Andreas Behnen auf dem Schulhof wurden die Schüler von ihrer neuen Klassenlehrerin und den Klassenlehrern in die Klassenräume begleitet, wo sie eine Stunde lang Gelegenheit hatten, sich über die ersten Schritte in dem neuen Schulleben auszutauschen. Die 5a wird geleitet von Elvira Lammert, die 5b von Elmar Quack, die 5c von Johannes Miese und die 5d von Fabian Becker.