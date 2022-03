900-fach Farbe bekannt

Buchstäblich Farbe bekannt hat die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Johanneum: Mit leuchtend gelben und blauen Farbtafeln in den Händen bildeten die rund 900 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte jetzt die ukrainische Flagge als lebendiges Bild nach.

Angesichts der großen Sorge und Betroffenheit, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch an der bischöflichen Schule ausgelöst hat, blieb es aber nicht bei diesem äußeren Solidaritätszeichen. „In den letzten Schultagen war der Krieg und das damit verbundene Leid in der Ukraine vielfach Gegenstand des Unterrichts, löst er doch Ängste aus und hinterlässt viele Fragen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Dr. Anja Stiglic.

Deshalb habe das Schulseelsorgeteam Friedensgebete organisiert. Außerdem gebe es viele Angebote, die den Konflikt pädagogisch aufgreifen und behandeln. Ergänzend sei es der Schulgemeinschaft wichtig gewesen, „ein deutlich sichtbares Zeichen für den Frieden zu setzen.“

Aus diesem Anliegen heraus entstand die Idee, die nach der Mittagspause gemeinsam umgesetzt wurde. Die rund 900 Schülerinnen und Schüler kamen dabei zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf der Schlosswiese zusammen und ließen als Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls in einem lebenden Bild die ukrainische Flagge erscheinen.

Anschließend nutzten die Schülerinnen und Schüler nach Angaben der Schule die Gelegenheit, ihre Gedanken, Wünsche und Ängste zum Thema in bunter Kreide auf dem Schulhof sichtbar zu machen.

Die ukrainischen Nationalfarben spielten auch dabei eine große Rolle, denn die Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf und sechs nutzten die Gelegenheit, in Form von Kreidezeichnungen ihre Gedanken, Ängste und Wünsche in Bezug auf den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Schnell war der gesamte Schulhof von Solidaritätsbekundungen, Friedensbotschaften und bunten Bildern in den ukrainischen Nationalfarben bedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Gedanken und Wünsche der Loburgerinnen und Loburger sind in diesen Tagen bei den Menschen in der Ukraine, die Unvorstellbares erleiden müssen“, beschreibt Stiglic die Gefühlslage.

