Ab in den Liegestuhl

Nur noch wenige Tage, dann beginnen auch in der Bevergemeinde die Sommerferien. Und „endlich ist es wieder soweit“ freut sich Christine Schafberg von der Ostbevern Touristik auf den Start des „Sommersandkastens“ bereits an diesem Donnerstag (23. Juni) quasi als Einstimmung auf die großen Ferien, die am Freitag starten. Auch wenn es sich um eine „Draußen-Veranstaltung“ handelt, war in den vergangenen zwei Jahren eine Durchführung nicht möglich – denn auch an dieser Stelle machte die Corona-Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Umso erleichterter ist man in diesen Tagen bei der Ostbevern Touristik, dass das beliebte Format, welches in den kommenden Wochen an jedem Donnerstag auf dem Kirchplatz von St. Ambrosius stattfindet, wieder stattfinden kann.

„Den Auftakt macht ‚Pippi Langstrumpf‘ auf ihrem Pony“, kündigt Christine Schafberg an und fügt sogleich hinzu: „Sie hat eine Überraschung im Gepäck und lädt alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ein, am Samstag den Mittsommer auf dem Hof Burlage, Schirl 21, mit Ostbevern Touristik zu feiern.“ Beginn des Programms am Nachmittag ist jeweils um 16 Uhr, bevor es am Abend des ersten Veranstaltungstages mit „Dimi on the Rocks and Mr. Hilly Billy“ weiter geht. Die Band wird die Besucher an einem hoffentlich lauschigen Sommerabend mit modernem Bluesrock gekreuzt mit klassischem Rock`N`Roll begeistern.

Doch nicht nur der erste „Sommersandkasten“, dem über die Sommerferien noch sechs weitere folgen, wartet mit unterhaltsamem Programm. Ein volles Programm erwartet die Besucher an den sieben „Sommerdonnerstagen“.

So steht beispielsweise der zweite Termin am 30. Juni ganz im Zeichen der jungen Generation. „Der Lions Club hat ein ausgiebiges Kinderprogramm auf die Beine gestellt und sorgt mit der Band ‚4For The 1‘ für Sommerfeeling“, kündigen die Touristiker an. Und auch die „Beverspatzen“ und der Männerchor überraschen mit Auftritten an diesem Termin.

Für Begeisterung bei den kleinen Besucher soll auch wieder „Clown Pichel“ – ein Garant für Spaß und gute Laune – am 7. Juli sorgen. „Alle Kleinen können sich schon freuen, wenn er seine neue „Spaßkiste“ auf dem Kirchplatz auspackt“, ist Christine Schafberg überzeugt, mit diesem Künstler bei den Kids ins Schwarze zu treffen. Am Abend sorgt dann DJ Klausi bei den Erwachsenen für gute Laune.

Mitsingen und gemeinsam musizieren heißt es am Nachmittag des 14. Juli. Dann kommt Gudrun Gunia zum „Sommersandkasten“. „Ein gerngesehener Gast ist wieder mit dabei“, kommentiert Schafberg das Mitmachangebot der Sängerin. Bei einem Cocktail oder einem kühlen Glas Bier sorgt an diesem Abend DJ Möller für das passende musikalische Flair.

Sportlich wird es am 21. Juli. Dann sind nämlich die „Stadtradler“ zum Sommersandkasten eingeladen, um dort ihre Urkunden direkt auf dem Kirchplatz in Empfang zu nehmen. Für die Kleinen Besucher geht es an diesem Nachmittag in den Sandkasten, auf die Hüpfburg oder die Rollenrutsche, während Mama und Papa es sich im Liegestuhl gemütlich machen können. DJ Klausi ist am Abend dann wieder der Fachmann für die musikalische Unterhaltung.

Die Fair-Trade-Gemeinde feiert am 28. Juli im Rahmen der „Sommersandkästen“ ihren neunten Geburtstag und bietet allen Kindern die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und bunte Steine als „Happy Stones“ auf die Reise zu schicken. Außerdem können sich die Mädchen und Jungen, die den Weg auf den Kirchplatz finden, schminken lassen und so in andere Rollen schlüpfen, kündigen die Organisatoren an. Die Band „Fleeting Art“ ist am Abend mit dabei und lockt mit Livemusik.

Beim letzten Termin am 4. August heißt es dann noch einmal „aufgestanden und mitgemacht“. Janine Steltenkötter wird mit allen Gästen – ob Groß, ob Klein – zum Singen und Tanzen animieren. Auch bei den andren Terminen ist Janine Steltenkötter dabei, um die DJ‘s am Abend zu unterstützen und für sommerlich gute Laune bei den Besuchern sorgen.

Weitere Informationen bei der Ostbevern Touristik online unter www.ostbevern-touristik.de oder unter

0 25 32/43 10 35 0.