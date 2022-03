In den Grundschulen – hier die Drittklässler der Ambrosius-Grundschule – las Markus Orth aus seinem neuesten Kinderbuch.

Auf eine abenteuerliche Reise mit „Billy Backe und Mini Murmel“ gingen in diesen Tagen die Dritt- und Viertklässler beider Grundschulen. Dafür sorgte der Autor Markus Orths, der die Kinder mitnahm in seine Geschichte voller Humor und Wortwitz.

Markus Orths, der neben Kinderbüchern auch Literatur für Erwachsene und Hörbücher veröffentlicht, nahm die Kinder mit nach „Wallle Wacke“. Zur Handlung: Dort ist ein kleines Murmeltier namens Mini Murmel mit einem Heißluftballon gelandet. Billy Backe, Polly Posthörnchen, der Schrönk und Billy the kid spüren auf, warum das Murmeltier so ganz alleine unverhofft in das Dorf kam. Auf dem Weg zur Lösung des Rätsels begegnen sie Strumpfnasenindianern, Klapperkrokodilen und vielen weiteren Protagonisten. Vor und nach der etwa dreiviertelstündigen Lesung kamen die Mädchen und Jungen mit dem Autor ins Gespräch und konnten sich von ihm ihre Fragen beantworten lassen.

Die Erzählung ist der dritte Band aus der Reihe von Billy Backe und seinen tierischen Freunden. Der Vierte wird, so kündigte Markus Orths an, schon bald erscheinen.

Dass den Schulen es finanziell möglich gemacht wurde, den Karlsruher Autor zu engagieren, verdanken sie dem Förderprogramm „Ankommen nach Corona“.