„Aber wir leben noch“

Sechs Ukrainer sind am Samstag in der Bevergemeinde angekommen. Über einen Facebook-Post hatten zwei Ostbeverner Familien davon erfahren, dass Marco Haselkamp Flüchtlinge von der polnischen Grenze abholen wollte und boten spontan Wohnraum an. Eine Bereicherung für alle Seiten, wie sich schon nach kurzer Zeit herausstellte.

Es ist Samstag. Der 5. März. Morgens um sieben Uhr kommen sechs Menschen aus der Ukraine in der Bevergemeinde an. Völlig erschöpft und trotzdem froh, dem Krieg in ihrer Heimat entkommen zu sein. Spontan hatten sich zwei Ostbeverner Familien bereiterklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Via Facebook war der Kontakt zu Marco Haselkamp entstanden. Er hatte sich ein Herz gefasst und war zur Grenze in die Ukraine aufgebrochen. Um Hilfsgüter dorthin zu bringen, aber auch, um Flüchtlinge mit nach Deutschland zu nehmen – auch wenn die Behörden immer wieder erklären, dass man in diesen Tagen nicht auf eigene Faust losfahren soll. Zuletzt wiesen auch die Kreisverwaltung Warendorf und die Ostbeverner Gemeindeverwaltung darauf hin (WN berichteten).