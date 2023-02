Abrechnung nach Aschermittwoch

Dass der "Literarische Aschermittwoch" des Vereins "Ostbevern Kultur" dieses Mal nicht auf den klassischen Mittwoch fiel, sondern auf einen Freitag, war für Protagonisten und Publikum völlig problemlos. Im Gegenteil: Etwa 180 Besucher fanden den Weg in die Aula der Josef-Annegarn-Schule.

Sarkastische Spitzen zuhauf wurden beim „Literarischen Aschermittwoch“, ein Highlight im Kalender des Vereins „OstbevernKultur“, verteilt. Das wusste das Publikum schon, das sich auf diese Abrechnung mit dem gesellschaftlichen und politischen Leben jedes Mal freut und gleichermaßen gespannt ist. Etwa 180 Besucher hatten sich auf den Weg in die Aula der Josef-Annegarn-Schule gemacht. Eine Tradition: Der MVO begleitete den Abend musikalisch.

Triefende Nase und heimlich heizen

„Anchorman“ des Abends, Frank Düring, läutete den Abend mit Corona und der Energiemangellage ein. Während man damals in Quarantäne ging, so Düring, war man nun stolz auf seine triefende Nase. „Verstecken mussten sich die Gesunden, denn wer nicht krank war, der hatte heimlich geheizt“, meinte Düring. Eine Abrechnung mit Putin, dem „durchgeknallten Autokrat“, ließ der Redner nicht fehlen: „Putin ist krank. Er hat einen Gehirntumor. Aber der passt nicht zu ihm: Der ist gutartig.“

Frank Düring hatte langjährige Mitstreiter an seine Seite genommen. Archi Achenbach beispielsweise, der einen „Google-Anruf“ von Elke Bokermann bekam und ihr auf den Leim ging.

Duo Seeburg und Große Inkrott begeistert

Christa Seeburg und Karin Große Inkrott, die schon häufiger als Duo brillierten, führten das Publikum in ein „generisches Maskulinum“, in dem das Gendern, die deutsche Sprache oder auch „kabarett-affine Wesen, die ihre Freizeit lieber in der JAS als zu Hause verbringen“ eine Rolle spielten. Auf den „Genderwahn“ bezog sich auch ein Auftritt von Elke Bokermann. Seit vielen Jahren bereichert Reinhold Bußmann die Vorstellungen und blickte nun auf die „allercoolste Socke“ Robert Habeck, die souveräne Annalena Baerbock oder auch auf Cem Özdemir, ein „Moral-Philosoph im Schweinestall von Clemens Tönnies“, wie Bußmann sagte.

„Jede Generation entdeckt die Klimakatastrophe neu“, erklärte Sandra Düring zur „Letzten Generation“. Früher sei man das als Umweltschützer mit Jutebeutel, Dörrobstlutscher und Bundeswehr-Parker unterwegs gewesen. Gemeinsam mit Karin Große Inkrott machte sie mit „Flotten Flunkerfakten“ und derber Lokalkolorit weiter. Das Waschen schmutziger Wäsche der örtlichen Politik sei nun nach Schließung der Reinigung nicht mehr möglich, eine Stadtführung der Touristik mit dem Titel „Gähnende Leere“ erwarteten sie, zudem noch 45 holländische Reisebusse, die demnächst Münster links liegen lassen und zum Shoppen in die „50-Meter-Fußgängerzone“ der „Neuen Mitte“ kommen.

Herrlicher Kirchner-Bau

Und die Kirchner-Immobilien? Die malte sich das Duo schön, mit einem Neubau, lichtdurchfluteten Wohneinheiten zum sozialverträglichen Quadratmeterpreis und einem Café-Bistro im Erdgeschoss. „Die Bauarbeiten beginnen unmittelbar und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein“, – beide gucken sich an und lachen schallend.

„Anchorman“ des Abends: Frank Düring. Foto:

Mit den unterschiedlichsten Beiträgen zum aktuellen Zeitgeschehen unterhielten die Akteure. Mit Spannung wurde der Vortrag von Willy Ludwig erwartet. In diesem Jahr hatten es ihm die Minderheiten der Gesellschaft, etwa die Glatzenträger, angetan. Ebenso wie die Idealmaße eines Mannes: „90, 40, 90, also 90 Jahre alt, 40 Grad Fieber und 90 Millionen auf dem Konto“, witzelte Ludwig, um sogleich auch den russischen Staatschef aufs Korn zu nehme. Putins Albtraum sei „Marie-Agnes Flak-Ballermann“ (Strack-Zimmermann), die sogar Drehtüren zuschlagen und im Kinderkarussell überholen könne, wie Ludwig sagte. Dazu noch Kanonen-Toni Hofreiter, der Brückenpanzer Biber „zur Verteidigung Ostbeverns“ und „Markus Lanze“ als Regierungssprecher.

Gendern immer wieder Thema

Auch das Gendern war Thema: „Ja, sie müssen Dschendern sagen“, erklärte der Kabarettist. „Wie wenn einem Sachsen das Boot umkippt.“ Und wie bezeichnet man gendergerecht ein herrenloses Damenfahrrad? Ludwig wusste es nicht, konnte aber einiges zu den „People of color“ sagen: „Politisch nicht korrekt ist übrigens die Bezeichnung schwarzfahren“, sagte er. Und was sollen Gewerbetreibende machen? Schwarze Zahlen schreiben und die „People of color“ verletzen oder rote Zahlen und damit die indigene Bevölkerung Nordamerikas beleidigen? Und darf man sich noch schwarz ärgern? Das tat das begeisternd klatschende Publikum sicherlich nicht.