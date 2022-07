Abwasserbetrieb befährt das Kanalnetz

12.10.2020, Hessen, Kassel: Daniel Ziegler, Fachkraft für Rohr-, Kanal-, und Industrieservice bei ·Kasselwasser·, inspiziert einen Abwasserkanal. ·Kasselwasser·, ist ein Eigenbetrieb der Stadt Kassel mit rund 170 Beschäftigten. Das Kanalnetz umfasst eine Gesamtlänge von 840 km. Die Abwasserreinigung erfolgt in einer zentralen Kläranlage. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Abwasserbetrieb TEO hat die gesetzliche Aufgabe, das gesamte Kanalnetz in einem Turnus von 15 Jahren mittels Kameratechnik auf seinen Zustand zu untersuchen. Dazu wurden die Entwässerungsgebiete von Telgte, Everswinkel, Ostbevern und Beelen in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete aufgeteilt.

Mit der jährlichen Kanalinspektion wird ab dem 25. Juli im Bereich „Plinderheide/Walter-Gropius-Straße“ gestartet. Anschließend wird in Beelen, in Everswinkel und in Ostbevern im Bereich „Loheide“ weitergearbeitet. Dazu werden die Kanäle des Misch-, Schmutz- und Regenwassernetzes zunächst gespült und dann mit einer selbstfahrenden Kameraeinheit untersucht. Dabei werden auch die öffentlichen Anschlussleitungen, die das Abwasser von den einzelnen Grundstücken ableiten, untersucht.

Für die Durchführung der Arbeiten werden zwei Fahrzeuge mit den entsprechenden Geräten eingesetzt. Es handelt sich bei diesen Arbeiten um sogenannte Wanderbaustellen, die Fahrzeuge bewegen sich dabei von Schacht zu Schacht. Behinderungen des laufenden Verkehrs sind dabei nach Angaben der Experten nicht immer auszuschließen.

Die aufgezeichneten Daten mit eventuellen Schäden werden in eine Kanaldatenbank übernommen, wodurch der Zustand der Kanäle bewertet und notwendige Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden.